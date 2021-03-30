В Волгоградской области зарегистрировали второй смертельный случай от бешенства. Жертва – 60-летняя пенсионерка подозревала у себя коронавирус. Она обратилась в больницу с жалобами на затрудненное дыхание.

После обследования стало понятно, что у женщины бешенство. 25 марта, несмотря на все усилия врачей, пациентка скончалась. Врачи установили, что женщина контактировала с домашними кошкой и собакой. Кошка вела себя агрессивно и укусила хозяйку за правое предплечье, к медикам женщина не обращалась.

По информации облздрава, скорее всего, домашние животные заразились бешенством от дикой лисы, которую иногда видели во дворе.

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