В Татарстане следователи возбудили еще два уголовных дела по факту взрыва жилого дома в Зеленодольске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Так, возбуждены дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Халатность», первое дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Все дела соединены в одно производство.

По предварительным данным, в день трагедии родственники отвезли пожилого хозяина квартиры, где произошел хлопок, в психоневрологический диспансер с жалобами на то, что он выпивает, ведет себя неадекватно и угрожает уничтожить квартиру. Но сотрудники учреждения отказали в его госпитализации.

Вечером 29 марта в той квартире произошел хлопок газа. В результате обрушились несколько квартир, хозяин квартиры и, по предварительной информации, виновник, скончался на месте. Пять человек было доставлено в больницу, позже появилась информация о смерти одной женщины.

Расследование уголовного дела продолжается.

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