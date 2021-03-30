В Татарстане судебные приставы привлекли к административной ответственности неплательщика алиментов – мужчина скрывался от бывшей жены и приставов в соседних регионах. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

К 15-летию дочери долг по алиментам достиг 1 млн рублей. Зная о возбуждении исполнительного производства, мужчине не торопился выплачивать долги, он нигде не работал и регулярно разъезжал по соседним регионам. Приставам удалось его задержать, когда он решил приехать к друзьям.

По результатам рассмотрения материалов, мужчине назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток. Отбыв наказание, должник устроился на работу, деньги на содержание ребенка будут удерживаться из зарплаты.

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