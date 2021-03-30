Наверх

Новости Казани и РТ

10:50, сегодня
Минздрав Татарстана: число погибших после взрыва в доме Зеленодольска увеличилось до двух
12:06, сегодня
«Прощайте, пацаны»: в гаражах в Челнах обнаружили утром тело молодого человека, оставившего записку
12:04, сегодня
Бродячие собаки в Казани набросились на ребенка во дворе дома
11:58, сегодня
Билайн завоевал 4 награды международной программы CCGuru Awards|Хрустальная гарнитура
11:55, сегодня
Задолжавший миллион рублей житель Татарстана напал выплачивать долг после 10 суток ареста
11:36, сегодня
Виновника взрыва в Зеленодольске пытались положить в психоневрологический диспансер
11:00, сегодня
«Росгосстрах Жизнь» разработала для банка «Открытие» НСЖ с генетическим чекапом
10:32, сегодня
Подробности трагедии: стало известно, за что муж в Челнах мог убить жену и покончить с собой
10:17, сегодня
Еще один мужчина и две женщины скончались от коронавируса в Татарстане

09:56, сегодня
«Бесплатно довезете уж»: таксист из Татарстана пожаловался на наглых пассажиров
09:24, сегодня
В Набережных Челнах 4-летнего ребенка сбила иномарка прямо на глазах у его бабушки
09:05, сегодня
Погрелись и хватит: в Татарстане уже со среды обещается заметное ухудшение погоды
09:00, сегодня
ВТБ назвал результаты полутора лет технологической трансформации
08:50, сегодня
В Казани поймали серийного мошенника, который наживался на автолюбителях и автозапчастях
08:32, сегодня
Жительница Казани 100 метров тащила сотрудника ГИБДД на двери авто и теперь предстанет перед судом
08:15, сегодня
«Несерьезная работа»: отец убил своего сына - циркового гимнаста за его выбор профессии
08:01, сегодня
Россиян хотят заставить обязательно регистрировать своих кошек и собак - закон рассматривает Госдума
07:48, сегодня
В Татарстане продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва в жилом доме - обновленные данные
06:00, сегодня
В Росгосцирке рассказали, что стоит за выходками слонов в цирке Казани, и правда ли они опасны
05:00, сегодня
В Казани спасатели достали палец 8-летнего ребенка, который тот засунул внутрь игрушки
02:46, сегодня
Соцсети: взрыв газа в девятиэтажке в Татарстане мог устроить местный житель
02:29, сегодня
МЧС Татарстана: число пострадавших при взрыве в девятиэтажке выросло до шести человек
02:09, сегодня
Появились страшные видео и фото с места взрыва девятиэтажки в Татарстане
01:34, сегодня
Семь квартир обрушилось при взрыве дома в Татарстане, есть погибшие и пострадавшие
01:00, сегодня
В Казань должна поступить первая партия новой российской вакцины от коронавируса
00:01, сегодня
Жесткие разборки таксистов: в массовой драке водителей один погиб и двое пострадали
20:00, 29.03.2021
В метро поездом отрезало голову российскому миллионеру, тело не могли опознать неделю
19:00, 29.03.2021
Подозревается в мошенничестве: в Татарстане задержан замглавы исполкома Пестречинского района
18:00, 29.03.2021
Чак-чак, фейерверки, Элвин Грей: фоторепортаж с премии TMTV в Казани
17:56, 29.03.2021
Прокуратура Казани нашла нарушения при проверке факта отравления угарным газом двух девушек
17:33, 29.03.2021
Международный аэропорт «Казань» перешел на летнее расписание
16:34, 29.03.2021
После скандала с блогером из Уфы лестницу в доме Коровина в Казани поставили на госохрану
16:15, 29.03.2021
Мэрия Казани предупредила горожан о зеленой воде из кранов
16:11, 29.03.2021
Жительница Казани получила посылку с наркотиками из Перу, ее задержали
16:10, 29.03.2021
ВТБ намерен привлечь более 8 млн клиентов в рамках открытой экосистемы
15:42, 29.03.2021
Президент Татарстана поручил организовать перевозку детей в школы из пригорода
14:48, 29.03.2021
Мужчина пять лет развращал малолетнюю дочь
14:03, 29.03.2021
Билайн и «АльфаСтрахование» запустили ДМС для мигрантов за 100 рублей в месяц
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
13:36, 29.03.2021
В мэрии Казани назвали три причины, из-за которых зимой плохо убирали снег
13:03, 29.03.2021
Было стыдно за проблемы со здоровьем: врачи РКБ спасли женщину, у которой обнаружили опухоль
12:47, 29.03.2021
На ямочный ремонт дорог в Казани направят 93 миллиона
12:36, 29.03.2021
В Казани двухмесячник по уборке и благоустройству стартует 1 апреля
12:26, 29.03.2021
Европейский суд не нашел нарушений в деле челнинца, который повесился в отделе полиции
12:26, 29.03.2021
После нападения на рабочего в цирке Казани слоны больше не будут выступать
11:53, 29.03.2021
Огромная собака в Казани разорвала собаку у соседей
11:17, 29.03.2021
Сразу две ледовые переправы в Татарстане завершают работу
11:00, 29.03.2021
Виктор Николаев назначен заместителем президента – председателя правления банка «Открытие»
10:20, 29.03.2021
В Казани на пешеходном переходе водитель иномарки сбил женщину
10:11, 29.03.2021
Ошибочка вышла: подмосковные приставы по недоразумению списали все сбережения с инвалида в Челнах
09:56, 29.03.2021
Источник: в казанском цирке слон напал на сотрудника
09:43, 29.03.2021
Глава ВТБ в прямом эфире ответил на вопросы клиентов Private Banking
09:00, 29.03.2021
Опасные игры: на видео попали дети, которые устроили в Казани забавы у промоины на озере Кабан
08:40, 29.03.2021
Скромное торжество: пара в Казани пришла в ЗАГС в банных халатах
08:24, 29.03.2021
В Госдуме эмоционально отреагировали на видео, в котором дети из Казани на коленях просят школу
08:10, 29.03.2021
Татарстанская певица Аида Гарифуллина стала послом Всемирных зимних игр Спецолимпиады в Казани
07:58, 29.03.2021
Будьте бдительны: специалисты предупредили жителей России об эпидемии новой половой инфекции
07:48, 29.03.2021
Путин рассказал, когда в стране снимут все ограничения из-за коронавируса
06:15, 29.03.2021
Отец, нанеся четыре удара ножом, убил собственного сына
05:15, 29.03.2021
С 24 марта в Татарстане разыскивают 13-летнего подростка
01:15, 29.03.2021
«Вопреки ограничениям»: толпа молодых людей танцевала на эвакуаторе в Казани на Профсоюзной
00:15, 29.03.2021
Синоптики предупредили жителей Татарстана о тумане утром 29 марта
19:31, 28.03.2021
«Это фейк!»: в военном комиссариате Татарстана опровергли информацию о получении повесток в соцсетях
19:05, 28.03.2021
Водитель маршрутки протащил 20 метров, зажатую в дверях, 11-летнюю школьницу
17:49, 28.03.2021
Стало известно, в каких преступлениях обвиняют участника ОПГ «Бригада Феди» Владислава Мухина
16:47, 28.03.2021
Устроил гонки: в Казани два водителя автобусов гоняли по улицам, создавая аварийную ситуацию
19:34, 27.03.2021
В Челнах мертвый мужчина лежал в квартире пять дней
17:35, 27.03.2021
На одном из предприятий Челнов в туалете обнаружили труп мужчины
15:15, 27.03.2021
Застолье с трупом: в Челнах компания продолжала употреблять алкоголь после убийства одного из них
10:58, 27.03.2021
СМИ: главный следователь Челнов Нуриахметов подал в отставку
12:31, 26.03.2021
Муж убил жену и покончил с собой: стали известны подробности трагедии в Набережных Челнах
12:00, 26.03.2021
Заместитель генпрокурора страны поддержал скандально известную «яжмать» из Набережных Челнов
09:43, 26.03.2021
Верховный суд РТ восстановил на работе уволенного Бастрыкиным челнинского полковника Халиева
17:30, 25.03.2021
Вольный стрелок: жителя Челнов осудили за попытку доставить на зону наркотики при помощи арбалета
14:30, 25.03.2021
Двое детей стали свидетелями расправы: женщина в Челнах заколола своего сожителя и задержана
13:36, 25.03.2021
В Челнах двое детей утром нашли своих родителей мертвыми
12:57, 25.03.2021
Девочка-инвалид, которую изнасиловали из-за халатности участкового, получит от МВД 30 тысяч
15:00, 23.03.2021
В Челнах скончался рабочий, у которого обгорело лицо на пожаре в «Татэлектромаше»
14:00, 23.03.2021
На заводе Haier в Набережных Челнах случился пожар
12:46, 23.03.2021
В промзоне Набережных Челнов в одном из офисов обнаружен труп мужчины
11:37, 23.03.2021
Обманул даже ювелира: в Челнах вынесли приговор мужчине, продавшему дешевые сувениры за полмиллиона
10:32, 23.03.2021
Пожилой мужчина умер в поликлинике Набережных Челнов
17:00, 22.03.2021
Устроили почти рыцарский турнир: в Набережных Челнах мужчину подозревают в убийстве собутыльника
14:00, 22.03.2021
Алина Кабаева подарила дом, налоговые долги за него оставили многодетную мать из Челнов без пособий
09:55, 22.03.2021
В Челнах решили построить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
09:32, 22.03.2021
В Набережных Челнах под суд пойдут трое мужчин, изнасиловавших девушку в кустах у хостела
Фото: Прокуратура Татарстана

Минздрав Татарстана: число погибших после взрыва в доме Зеленодольска увеличилось до двух

30.03.2021, 10:50 442 2 prokazan.ru

Утром 30 марта стало известно, что 70-летняя женщина скончалась в реанимации Зеленодольской ЦРБ. Ее доставили в учреждение после взрыва в жилом доме. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Минздраве Татарстана.

Напомним, трагедия произошла вечером 29 марта. В Зеленодольске жители услышали хлопок, после которого в одном из жилых домов на 7 этаже обвалилось межэтажное перекрытие, а также перегородки шесть квартир на 7 этажа, повреждены восемь оконных рам и семь балконов. Всех жильцов эвакуировали, введен режим ЧС.

Всего пострадали шесть человек, сразу был обнаружен труп мужчины, в квартире, где и произошел хлопок. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, жители размещены в санатории «Волга». Эксперты после обследования дома дадут заключение о дальнейшем пребывании в квартирах.

Читайте также: 

- В Татарстане продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва в жилом доме, есть обновленные данные.

- Соцсети: взрыв газа в девятиэтажке в Татарстане мог устроить местный житель.

Медицина / Минздрав Происшествия Смерть Зеленодольск Татарстан Общество Правоохранители
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Задолжавший миллион рублей житель Татарстана напал выплачивать долг после 10 суток ареста
«Прощайте, пацаны»: в гаражах в Челнах обнаружили утром тело молодого человека, оставившего записку
Виновника взрыва в Зеленодольске пытались положить в психоневрологический диспансер
«Прощайте, пацаны»: в гаражах в Челнах обнаружили утром тело молодого человека, оставившего записку
Еще один мужчина и две женщины скончались от коронавируса в Татарстане
«Бесплатно довезете уж»: таксист из Татарстана пожаловался на наглых пассажиров
Погрелись и хватит: в Татарстане уже со среды обещается заметное ухудшение погоды
В Татарстане продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва в жилом доме - обновленные данные
В Росгосцирке рассказали, что стоит за выходками слонов в цирке Казани, и правда ли они опасны
Соцсети: взрыв газа в девятиэтажке в Татарстане мог устроить местный житель
МЧС Татарстана: число пострадавших при взрыве в девятиэтажке выросло до шести человек
Появились страшные видео и фото с места взрыва девятиэтажки в Татарстане
Семь квартир обрушилось при взрыве дома в Татарстане, есть погибшие и пострадавшие
В Казань должна поступить первая партия новой российской вакцины от коронавируса
В метро поездом отрезало голову российскому миллионеру, тело не могли опознать неделю
Прокуратура Казани нашла нарушения при проверке факта отравления угарным газом двух девушек
Международный аэропорт «Казань» перешел на летнее расписание
После скандала с блогером из Уфы лестницу в доме Коровина в Казани поставили на госохрану
Жительница Казани получила посылку с наркотиками из Перу, ее задержали
Президент Татарстана поручил организовать перевозку детей в школы из пригорода
Мужчина пять лет развращал малолетнюю дочь
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
Показать больше...

комментарии

Гараж
0
30 марта 2021
11:13
Ладно что весь дом не взорвался,а то бы погибло более 150 человек. Я думаю дом можно отреставрировать. Но в принципе можно и построить новый. Для Зеленодольска с его промышленными мощностями это копейки.
Обыватель
0
30 марта 2021
11:19
Ни на что не намекаю, но вы хоть одну новость видели чтобы число геев после взрыва увеличивалось?

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

16:30, 29.03.2021
Била локтем, добивала кулаками: знойная крымчанка забила жителя Набережных Челнов до смерти
14:21, 29.03.2021
Теперь точно бросит: женщина подожгла соседа за то, что он курил в подъезде
09:59, 25.03.2021
«Приходят, когда терпеть уже невыносимо. А зря»: подолог о проблемах ногтей и стопы у казанцев
15:59, 23.03.2021
Что понадобится каждому казанцу, который решится переехать за границу
14:02, 29.03.2021
23-летний парень, от которого забеременела пятиклассница, заявил, что получает угрозы прямо на улице
12:12, 29.03.2021
Житель Челнов выиграл 100 тысяч рублей у знатоков «Что? Где? Когда?», задав им вопрос про макароны
09:57, 29.03.2021
Сортировщики на городской свалке нашли тела двух новорожденных младенцев в мешке
09:23, 29.03.2021
Рецидивисты в колонии строгого режима устроили бунт и вскрыли вены в знак протеста против насилия
14:00, 26.03.2021
Утонул в реке, катаясь на лыжах: трагически погиб легендарный рок-музыкант Александр Липницкий
13:00, 26.03.2021
Минимум - не трогать: Путин рекомендовал защитить от долгового взыскания минимальный доход россиян
10:18, 26.03.2021
Пять грузовиков в кучу: житель Татарстана спровоцировал массовую аварию на трассе под Челябинском
09:14, 26.03.2021
Устал терпеть: 15-летний подросток до смерти забил свою пьющую мать за ее загулы
13:30, 25.03.2021
Думал, что уже не найдут: задержан боевик, напавший на легендарную 6 роту десантников
12:34, 25.03.2021
Охота на ведьм: 80-летнюю целительницу недовольный клиент пытал, истязал и задушил
10:21, 25.03.2021
Следственный комитет возбудил дело и опубликовал первое видео с места сожжения новорожденного в лесу
10:00, 25.03.2021
Конец эпохе анонимности: Роскомнадзор намерен брать паспортные данные при регистрации в соцсетях
16:30, 23.03.2021
Еще есть время: ряд льгот, принятых в связи с коронавирусом, будут отменены с 1 апреля
09:33, 23.03.2021
Семейный бизнес: вынесен приговор матери-сиделке и сыну-рецидивисту, пытавшим пожилых людей
16:00, 22.03.2021
Уже скоро: ритейлеры предупредили о предстоящем повышении цен на одежду, обувь и аксессуары
12:00, 22.03.2021
Руководителя патриотического кружка арестовали за растление несовершеннолетних девочек
10:37, 22.03.2021
Как живут коррупционные губернаторы: опубликовано видео обыска у главы Пензенской области
14:44, 21.03.2021
Медики назвали возраст, после которого худеть противопоказано
16:09, 20.03.2021
Мать напоила своего двухмесячного малыша лимонной кислотой: ребенок в реанимации
09:03, 20.03.2021
Гидрометцентр назвал сроки наступления настоящего весеннего тепла в Татарстане
12:00, 19.03.2021
Нетрезвый депутат, ответственный за депутатскую этику, избил двух полицейских в отделении
11:00, 19.03.2021
Российский финансист рассказала, как можно быстро накопить миллион обычному россиянину
18:00, 18.03.2021
«Ангелы поймали»: 11-летний мальчик выпал с балкона на 25 этаже на крышу авто и остался жив
11:00, 18.03.2021
«Делать было нечего»: спасатели 10 часов искали мужчину, вызвавшего их просто так, от скуки
18:00, 17.03.2021
Учительница отправила свое интимное видео школьнику и стала фигурантом уголовного дела
17:00, 17.03.2021
Россияне потребовали вернуть смертную казнь и уменьшить налоги - результаты опроса ВЦИОМ
11:00, 17.03.2021
Полицией задержан мужчина, истязавший 14-летнюю дочь: все вскрылось, когда девочка покончила с собой
17:00, 16.03.2021
Надежда российского хоккея Тимур Файзутдинов умер в реанимации: шайба попала хоккеисту в голову
13:30, 16.03.2021
Дети-зверята: полиция занялась проверкой видео с массовым избиением третьеклассника
12:30, 16.03.2021
«Замечательная чушь»: фото советского мороженого поссорило пользователей социальных сетей
14:13, 15.03.2021
«А чего он тут висит!»: вынесен приговор пенсионеру, который перерезал трос промышленному альпинисту
13:32, 15.03.2021
Вейп взорвался во рту гимназиста и выбил ему зубы
10:10, 15.03.2021
Разыскивается мужчина, избивший глухонемого пенсионера за невозможность ответить на вопрос
11:27, 14.03.2021
Водитель маршрутки высадил на 20-градусный мороз ребенка из-за неоплаченного билета
10:35, 13.03.2021
Больной мальчик полгода ждал укола стоимостью 5 миллионов рублей, не дождался и умер
15:36, 12.03.2021
Там от них больше пользы: ФСИН отправит заключенных из тюрем на расчистку Арктики
13:32, 12.03.2021
Эксперты раскрыли способы, при помощи которых сотрудники АЗС обманывают своих клиентов
12:16, 12.03.2021
Почти по Достоевскому: студентка убила старушку за то, что пенсионерка отказалась дать в долг
10:37, 12.03.2021
Детские выплаты «подозрительно бедным» семьям решили проанализировать: кто-то перестанет их получать
14:59, 11.03.2021
Коммунальщики угрожают забрать у многодетной семьи детей за долги: их угрозы проверит СУ СК
11:48, 11.03.2021
Суд отказался смягчить наказание многодетному священнику-педофилу
16:44, 10.03.2021
Сокращение моногородов в России может привести к тому, что Татарстан лишится Челнов
10:38, 10.03.2021
Женщина зарезала собаку своего возлюбленного после расставания с ним и теперь задержана полицией
10:50, 09.03.2021
«Нанюхался мефедрона»: 19-летний парень убил 17-летнюю подругу, нанеся ей минимум 35 ударов ножом
10:14, 09.03.2021
Жителям Татарстана хотят разрешить брать кредиты по водительским правам
11:18, 08.03.2021
Машину разорвало: в страшной аварии погибла женщина, ее ребенок в больнице
13:38, 06.03.2021
Планируется введение еще одной детской выплаты: кому и сколько?
13:23, 05.03.2021
Часть жителей Татарстана в ближайшее время могут лишиться домашнего интернета
11:33, 05.03.2021
Мать убила сына-инвалида с ДЦП и пыталась покончить с собой, но не успела сделать это сразу
16:48, 04.03.2021
14-летний школьник решился на прыжок с 17 этажа, когда его застукали за сексом с подругой
10:38, 04.03.2021
Решено, что будет с тремя детьми, которых мать оставила в лесу умирать на морозе
14:09, 03.03.2021
После 17 лет тюрьмы на свободу вышел один из самых известных маньяков современной России
09:45, 03.03.2021
Охранник школы-интерната для слабовидящих изнасиловал учениц
12:42, 02.03.2021
Мужчина напал на скандально известную модель и пытался задушить ее прямо в транспорте
09:43, 02.03.2021
83-летнего заслуженного спортсмена и тренера обвинили в педофилии и арестовали
14:41, 01.03.2021
В России появился новый дорожный знак
21:31, 28.02.2021
Тела трех пенсионеров нашли в деревенском доме
20:28, 28.02.2021
Пожилая женщина умерла, когда муж кормил ее пельменями
17:22, 23.02.2021
Во время постельного «поздравления» с 23 февраля мужчина получил перелом полового органа
10:32, 14.02.2021
Мужчина ударил беременную жену вилами: труп ребенка нашли в пакете
14:48, 10.02.2021
Мужчина напал с ножом на жену, ранил сына и покончил с собой
15:55, 06.02.2021
«А где хоронить?»: жительница Екатеринбурга привезла гроб с телом матери к администрации города
18:21, 03.02.2021
Сотрудники пожарной охраны пожаловались на начальника, который требовал ухи и водки
20:24, 30.01.2021
«Курица, зелень и вперед!»: мужчина готовил шашлык на Вечном огне
17:54, 30.01.2021
Врач Комаровский объяснил, можно ли заразиться коронавирусом от умершего человека
11:10, 30.01.2021
Судмедэксперт в ходе конфликта расстрелял обидчика
12:56, 28.01.2021
«Нарисую на снегу *** положенный на вас на всех»: депутат КПРФ попал в скандал из-за видео в Тик-Ток
20:38, 25.01.2021
Мужчина насмерть замерз в лесу из-за того, что полиция мешала волонтеру вести поиски
08:15, сегодня
«Несерьезная работа»: отец убил своего сына - циркового гимнаста за его выбор профессии
08:01, сегодня
Россиян хотят заставить обязательно регистрировать своих кошек и собак - закон рассматривает Госдума
00:01, сегодня
Жесткие разборки таксистов: в массовой драке водителей один погиб и двое пострадали
20:00, 29.03.2021
В метро поездом отрезало голову российскому миллионеру, тело не могли опознать неделю
08:24, 29.03.2021
В Госдуме эмоционально отреагировали на видео, в котором дети из Казани на коленях просят школу
07:58, 29.03.2021
Будьте бдительны: специалисты предупредили жителей России об эпидемии новой половой инфекции
07:48, 29.03.2021
Путин рассказал, когда в стране снимут все ограничения из-за коронавируса
06:15, 29.03.2021
Отец, нанеся четыре удара ножом, убил собственного сына
19:05, 28.03.2021
Водитель маршрутки протащил 20 метров, зажатую в дверях, 11-летнюю школьницу
01:00, 28.03.2021
Скончалась самая тяжелая женщина России
19:16, 27.03.2021
Российский музыкальный критик назвал звезд, которые поют под фонограмму
16:27, 27.03.2021
33-летний чиновник скончался от коронавируса в Башкирии
01:00, 27.03.2021
Все на камеру: девушку напоили, изнасиловали и обокрали во время треш-стрима
00:01, 27.03.2021
Депутат Госдумы учинил пьяный дебош на борту самолета по пути в Казань
20:00, 26.03.2021
В России покупателям могут запретить отказываться от приемки квартир с недоделками
19:00, 26.03.2021
Решила рожать: пятиклассница забеременела от 23-летнего мужчины
16:18, 26.03.2021
В Самарской области провели целевое совещание Минпромторга РФ
12:36, 26.03.2021
«До последнего боролся за жизнь»: тело мужчины нашли застрявшим между стволами берез
08:36, 26.03.2021
Онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк вернется на экраны 3 апреля в свой день рождения
07:35, 26.03.2021
Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что к нему применяют пытки бессонницей
07:18, 26.03.2021
Горячая любовь: мужчина облил жену бензином и поджег, пострадавшая скончалась
19:00, 25.03.2021
Живет в стае кошек и откликается на «кис-кис»: в Подмосковье нашли девочку-маугли
14:55, 25.03.2021
Женщина, гулявшая с собакой в лесу, обнаружила обгоревшее тело младенца
07:51, 25.03.2021
Эксперимент: Центробанк намерен собирать с россиян монеты
00:01, 25.03.2021
Тут вам не Германия: сторонники Навального заявили, что у Алексея в колонии ухудшилось здоровье
19:00, 24.03.2021
Песков рассказал, когда Путин намерен вернуться к нормальному графику работы после прививки
18:02, 24.03.2021
15-летний подросток ограбил и изнасиловал женщину-инвалида
14:52, 24.03.2021
Тело младенца было обнаружено на мусороперерабатывающем заводе
08:19, 24.03.2021
Тайны больше нет: в Сеть слили полный список всех участников шоу «Маска» на НТВ
08:03, 24.03.2021
И целой дороги мало: дальнобойщики устроили смертельную драку с жертвами
07:40, 24.03.2021
Сказано - сделано: Путин, как и обещал, все-таки сделал прививку от коронавируса
01:00, 24.03.2021
ЖКХ по-русски: чиновник сильно избил депутата из-за снежных сугробов
00:01, 24.03.2021
«Получил прямой удар в сердце»: в кабацкой драке погиб двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев
08:01, 23.03.2021
«Отказался читать книгу»: многодетные родители, убившие 6-летнего сына, задержаны
07:46, 23.03.2021
Няню Бобокулову, обезглавившую ребенка, решили депортировать из РФ после выхода из клиники в Казани
07:31, 23.03.2021
Топливный союз предупредил россиян о риске повышения цены на бензин на 14%
18:42, 22.03.2021
17-летнего жителя Омска разыскивают в Татарстане
07:50, 22.03.2021
Домашний кот спас младенца от голодной смерти
07:07, 22.03.2021
Выходные президента: в Сети появилось видео отдыха Путина с Шойгу в сибирской тайге
05:06, 22.03.2021
Ученые предупредили об опасности, которую представляют собаки для человечества
20:03, 21.03.2021
Мужчина убил и расчленил мать, спрятал тело в диван и с помощью суицида пытался обеспечить алиби
08:47, 21.03.2021
У детей, которые перенесли коронавирус бессимптомно, появились опасные последствия
06:00, 21.03.2021
В Москве автомобиль сбил чемпиона Европы по баскетболу, водитель скрылся
17:05, 20.03.2021
Теперь - проще: татарстанцы с 1 мая смогут продавать и покупать автомобили с пробегом иначе
12:44, 20.03.2021
«Был под чем-то точно»: задержан актер из сериала «След», угрожавший автоинспектору ножом
09:40, 20.03.2021
«Снимала и продавала»: задержана мать, которая торговала порно с участием своего 15-летнего сына
07:41, 20.03.2021
Патологоанатомы, обвиняемые в подмене органов роженицы, попросили суд отпустить их на свободу
07:20, 20.03.2021
«Я думал, пьяный»: задержали мужчину, ограбившего умирающего офицера вместо того, чтобы помочь
20:00, 19.03.2021
«Вот такая программа лояльности»: женщину с переломами принесли в отделение банка на носилках
19:00, 19.03.2021
«На, собачатина, получай!»: мать жестоко избила 3-летнюю дочь из-за того, что муж ушел к другой
07:39, 19.03.2021
«Отвратительно и страшно»: как Дмитрий Нагиев вживался в образ маньяка Андрея Чикатило
07:20, 19.03.2021
Тела двух женщин и грудного ребенка найдены в припаркованном у дома автомобиле
00:01, 19.03.2021
Не звоните любовнице: операторов связи собираются обязать передавать данные о звонках россиян
20:00, 18.03.2021
Криминальных авторитетов заподозрили в создании молодежных экстремистских ячеек
19:00, 18.03.2021
Депутат Госдумы России из Казани назвал пальмовое масло очень полезной едой для народа
15:45, 18.03.2021
Чудом остался жив: 11-летний мальчик выпал из окна 25 этажа
14:13, 18.03.2021
Глава Роспотребнадзора России рассказала об отмене масочного режима
08:58, 18.03.2021
Улицы Казани станут испытательным полигоном: на дороги выпустят полностью беспилотный транспорт
08:04, 18.03.2021
Ждать осталось немного: банковский аналитик предсказал обвал российского рубля
07:51, 18.03.2021
Мужчина убил своего друга из-за спора о том, как правильно резать сало
06:00, 18.03.2021
Жители Татарстана могут получить еще три дополнительных выходных - идея поддержана на высшем уровне
05:00, 18.03.2021
Мужчина в лифте набросился с кулаками на 10-летнего мальчика
19:00, 17.03.2021
Женщина прыгнула в открытый канализационный колодец следом за упавшим ребенком
17:44, 17.03.2021
Два года девочка страдала: муж и жена развращали 8-летнюю дочь
15:24, 17.03.2021
Учительницу заподозрили в развращении школьника, она рассылала эротическое видео
09:12, 17.03.2021
«Занесло на трассе»: в результате аварии с автобусом 17 человек пострадали, есть тяжелораненые
08:50, 17.03.2021
В больнице скончался 8-летний ребенок, которого собственная мать облила бензином и подожгла
08:22, 17.03.2021
Посчитают до копейки: налоговая с 17 марта получила расширенный доступ к банковской тайне россиян
05:00, 17.03.2021
Пять человек погибли после взрыва телевизора
20:00, 16.03.2021
Делала «закладки» на Рублевке: чемпионку России по лыжному фристайлу задержали с партией героина
11:23, 16.03.2021
Житель Петербурга забил молотком прохожего, приняв его за нечистую силу
09:21, 16.03.2021
Новая зараза: в Россию пришел южноафриканский штамм коронавируса, чем это опасно?
07:51, 16.03.2021
Мужчина хотел снять зарплату в банкомате, но получил уголовное дело
06:00, 16.03.2021
Отец и сын погибли из-за внезапно взорвавшегося среди ночи электросамоката
01:00, 16.03.2021
«Решил сделать по-пацански»: жителя Казани будут судить за поджог иномарки партнера по бизнесу
19:00, 15.03.2021
«Славная была охота»: отец и сын ушли на охоту и вернулись домой только через полгода
09:30, 15.03.2021
В Казани одним банком стало меньше: ЦБ лишил его лицензии, деньги вкладчикам могут не вернуть
08:14, 15.03.2021
«У них там проститутошная»: Минобороны уличили в сдаче помещений притону с проститутками
07:52, 15.03.2021
Бойцовые собаки загрызли насмерть? Обнаружено тело подростка со следами собачьих укусов
00:15, 15.03.2021
Пинала и выкинула из подъезда: пенсионерка жестоко убила бездомного кота
17:40, 14.03.2021
В меню вместо кофе секс-услуги: под видом кафе женщина организовала притон для проституток
10:37, 14.03.2021
Тела двух мужчин пролежали в квартире около трех дней
06:00, 14.03.2021
Голый аргумент: мужчина разделся догола перед охранником в магазине, доказывая, что не воровал
17:34, 13.03.2021
Поссорился с женой, ушел из дома и исчез: пропавшего военного пенсионера нашли замерзшим у кладбища
17:02, 13.03.2021
10-летнюю девочку в тонкой майке и тапочках нашли на улице на морозе
15:58, 13.03.2021
Развод и тапочки - мои: юрист раскрыл легальный способ отобрать подарки у бывших
14:13, 13.03.2021
В ГИБДД рассказали, в какие дни недели и часы риск попасть в ДТП повышается
13:38, 13.03.2021
В Москве задержали казанских активистов, отправившихся на форум «Объединенных демократов»
10:17, 13.03.2021
Умирал тихо, незаметно: родители близнецов заморили голодом 3-месячного младенца
08:25, 13.03.2021
По цене крутой иномарки: старую «копейку» выставили на продажу за 15 миллионов рублей
07:35, 13.03.2021
Хоккейного тренера отправили в тюрьму за смерть ребенка на катке
05:00, 13.03.2021
Осужден 78-летний пенсионер, надругавшийся над 6-летней девочкой, пришедшей его навестить
01:00, 13.03.2021
Рэкет образца 21 века: банда вымогала у ритуальщиков деньги за каждого погребенного
19:00, 12.03.2021
Специалисты рассказали, почему резко поднялись цены на бензин на АЗС
16:41, 12.03.2021
«В могиле были фото и конфеты»: неизвестная женщина разбрасывала фотографии мальчика на кладбище
15:58, 12.03.2021
Двое полицейских избили мужчину, который сделал им замечание по поводу неправильной парковки
11:25, 12.03.2021
36-летняя женщина снимала порно с 10-летней дочкой, чтобы продавать в интернете
10:39, 12.03.2021
Женщина неудачно поставила «уколы красоты» и начала получать угрозы
08:18, 12.03.2021
МВД объявило, что выплатит миллион рублей за помощь в поимке «убийцы в рясе» - схиигумена Сергия
08:01, 12.03.2021
Остаться в живых: 30-летний мужчина за одну ночь перенес 15 клинических смертей
05:00, 12.03.2021
Начался розыск одного из самых опасных маньяков в России, подозреваемого в 100 убийствах женщин
02:00, 12.03.2021
Писательницу из Казани Гузель Яхину российский историк обвинил в плагиате и незнании истории
19:00, 11.03.2021
Женщину, которая полгода держала в шкафу новорожденного ребенка, признали вполне вменяемой
13:52, 11.03.2021
Пожилая женщина умерла в троллейбусе в утренний час пик
10:54, 11.03.2021
Шестилетний мальчик, выпавший из окна больницы, скончался в реанимации
08:31, 11.03.2021
Няня Бобокулова, отрезавшая ребенку голову, выходит на свободу
07:50, 11.03.2021
Кому-то будет больше, а кому-то меньше: в России по-новому начнут давать пособия на детей
06:00, 11.03.2021
Госдума одобрила закон, который будет освобождать некоторых чиновников от наказания за коррупцию
19:00, 10.03.2021
Женщина узнала, что ее 14-летняя дочь беременна от отчима, не пережила позора и умерла
13:39, 10.03.2021
Роскомнадзор замедляет работу «Твиттер» в России: временно перестали работать сайты ряда ведомств
10:57, 10.03.2021
Бросилась в огонь, чтобы спасти сына: при пожаре частного дома погибли женщина и 7-летний ребенок
08:19, 10.03.2021
Эксперты предрекли небывалое подорожание квартирам в спальных районах Казани
07:38, 10.03.2021
«Не жди меня, мама»: из колоний и СИЗО больше никто не сможет дозвониться на волю
06:00, 10.03.2021
«Кости никто не найдет»: обнародована ранее неизвестная записка Скопинского маньяка
01:00, 10.03.2021
Продумал все до мелочей: задержан подросток, планировавший массовую стрельбу в школе из дедова ружья
19:00, 09.03.2021
25-летняя модель жестоко до полусмерти избила свою 81-летнюю бабушку-профессора
07:15, 09.03.2021
Аргентина выдала России преступника, укравшего в Казани чемодан со 160 миллионами рублей
06:55, 09.03.2021
11-летнего мальчика нашли мертвым в сугробе вниз головой
05:15, 09.03.2021
В торговом центре током ударило четырехлетнюю девочку
14:17, 08.03.2021
Полицейского подозревают в убийстве ребенка в ночь на 8 марта