Утром 30 марта стало известно, что 70-летняя женщина скончалась в реанимации Зеленодольской ЦРБ. Ее доставили в учреждение после взрыва в жилом доме. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Минздраве Татарстана.

Напомним, трагедия произошла вечером 29 марта. В Зеленодольске жители услышали хлопок, после которого в одном из жилых домов на 7 этаже обвалилось межэтажное перекрытие, а также перегородки шесть квартир на 7 этажа, повреждены восемь оконных рам и семь балконов. Всех жильцов эвакуировали, введен режим ЧС.

Всего пострадали шесть человек, сразу был обнаружен труп мужчины, в квартире, где и произошел хлопок. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, жители размещены в санатории «Волга». Эксперты после обследования дома дадут заключение о дальнейшем пребывании в квартирах.

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