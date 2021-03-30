Жители Зеленодольска выдвигают предположительные причины взрыва в жилом девятиэтажном доме. Он прогремел почти ночью 29 марта.

Горожане сообщают в соцетях, что это могла быть не случайность. Якобы газ включил один из жильцов дома, пожилой мужчина, а причиной стала смерть жены. Официального подтверждения версия пока не получила, в МЧС и Следственном комитете сообщают, что предварительная причина происшествия - утечка газа. Возбуждено уголовное дело по факту "Причинение смерти по неосторожности".

Как говорят очевидцы, сам пенсионер, который мог устроить взрыв, остался жив. Пострадали шесть человек, один погиб. Из дома эвакуированы все жильцы, решение о дальнейшей судьбе здания 30 марта утром примут строители после обследования. На 2:40 завалы обследованы кинологами, под завалами больше нет людей.

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