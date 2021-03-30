В Зеленодольске продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва в жилом доме. В девятиэтажном одноподъездном доме на Ленина, 39-а накануне поздно вечером произошел, по предварительным оценкам, взрыв газовоздушной смеси.

Из-под завалов спасена женщина, она передана медикам. Поиск продолжают специалисты пожарно-спасательного гарнизона Зеленодольска.

Один местный житель погиб, его тело обнаружили около полуночи. По последним данным пострадали шестеро: женщина 1951 г.р., женщина 1995 г.р, женщина 1994 г.р., мужчина 1992 г.р, женщина 1940 г.р., все они находятся на стационарном лечении в Зеленодольской ЦРБ; мужчина 1994 г.р. осмотрен, находится на амбулаторном лечении.

Стало известно, что дом был построен в 1974 году, в нем 50 квартир, проживает 96 человек. Обрушились 6 квартир на 7 этаже и 1 квартира на 8 этаже.

На месте создали оперативный штаб. Сюда еще ночью прибыл начальник ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан Рафис Хабибуллин.

Открыт телефон горячей линии (843) 288-46-96.

Жителям и очевидцам помощь оказывают психологи Главного управления МЧС России по Республике Татарстан. Кинологи с собаками обследовали завалы, по предварительной информации, под завалами людей не обнаружено.

В муниципалитете объявлен режим чрезвычайной ситуации. 15 жильцов дома, среди которых есть ребенок, разместили в санатории "Волга". Остальные выбрали размещение у своих родственников.

Газоснабжение и электроснабжение в доме отключены. Проведение обследования дома на пригодность проживания запланировано на 09.00 30.03.2021 года ГУП «Татинвестгражданпроект».

К ликвидации последствий происшествия привлечены 87 человек и 32 единицы техники, в том числе от МЧС России - 43 человека и 14 единиц техники.