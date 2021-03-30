В Казани удалось задержать серийного афериста, который неплохо наживался на автолюбителях. С заявлением в полицию пришел житель Дагестана, который пытался купить у казанского продавца запчасти для машины. Информацию он нашел на сайте объявлений. Но продавец деньги взял и сразу пропал со всех радаров.

Автолюбитель лишился 133 тысяч рублей, которые продавец попросил перевести вперед.

Полицейские задержали 27-летнего подозреваемого. Оказалось, что такую же точно схему обмана он применял и до этого, сейчас установлена причастность афериста к 4 случаям мошенничества, но это - еще не предел, ведь расследование продолжается.