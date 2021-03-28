Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в телеграм-канале высказал свое мнение по поводу ситуации в Татарстане, где жители поселка просили построить школу. В видео, которое разлетелось по сети, дети выстроились на снегу в слово «школа».

«Дети под Казанью выложили телами слово "Школа", чтобы привлечь внимание властей к тому, что у них рядом нет учебного заведения, приходится далеко ездить. Как быстро построить? Вот Минобороны возвело в короткие срок много госпиталей, пусть теперь построят школы! А власти Татарстана вполне могут найти на это средства. А прокуратура пусть бандитами и мошенниками занимается, а не родителями детей», - написал на своем канале политик.

Вчера стало известно, что власти Казани пообещали начать проектировать школу в поселке Привольный.

Ранее на видео отреагировала прокуратура, полиция начала искать авторов ролика, прокомментировали ситуацию и в казанском Кремле.

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