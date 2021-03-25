Прокуратура Республики Татарстан резко отреагировала на ролик, распространившийся в социальных сетях. На нем дети на снегу собственными телами (кто лежа, кто сидя, кто - стоя на коленях) выложили слово "Школа". Вот таким способом жители двух поселков в Казани (Вишневки и Привольного) попытались привлечь внимание главы Республики к вопросу со строительством школы.

Старший помощник прокурора РТ по работе со СМИ Руслан Галиев заявил, что в поселках и правда есть проблема с транспортной доступностью и нет своей школы пока. Но вопрос этот уже стоит на повестке дня у муниципалитета. Работу чиновников, по словам Галиева, прокуроры проверят, но считают совершенно неприемлемым ставить детей на колени ради стройки учебного заведения. В прокуратуре резко осудили взрослых, которые вовлекли детей в подобную акцию.