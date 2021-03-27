Школу на 1224 места начнут проектировать в поселке Привольный, она должна решить проблему для жителей еще трех поселков: Вишневка, Новая Вишневка и Салмачи, сообщают в пресс-службе мэрии Казани.

Место для возведения школы выбрано на улице Фиалковая, в первую очередь, к нему нужно подвести коммуникации. Также для решения проблемы удаленности образовательных учреждений в школе поселка Салмачи сделают пристрой, а по новому мосту через Ноксу планируют запустить школьный автобус.

В поселках на сегодняшний день проживает порядка 2,3 тысяч детей, но, как отметили в Исполкоме Казани, прописано только 120. Власти призвали регистрировать детей там, где они действительно живут.

"Нам нужна реальная картина – основания, чтобы планировать строительство школ", - сказал Рустем Гафаров, руководитель Исполнительного комитета.

Напомним, ролик, который сняли жители поселков с просьбой построить школу, облетел уже всю Россию. На кадрах дети, сидящие и лежащие на снегу, составляют собой слово "школа", их снимают с квадрокоптера. На запись отреагировала прокуратура, полиция начала искать авторов ролика, прокомментировали ситуацию и в казанском Кремле.