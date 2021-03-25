Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала скандальное видео, где дети из поселков Привольный и Вишневка стоят на коленях и просят построить школу.

«Лично моя позиция - нужно беречь здоровье детей. Это все-таки не вариант решения вопроса. Есть абсолютно нормальные, принятые деловые возможности решить этот вопрос: собраться за столом переговоров, обозначить проблему. И проблема сейчас начинает решаться. В данном случае не должно на кону стоять здоровье детей», - отметила Галимова.

Также спикер отметила, что проблема существует не только в этих поселках. Вопросы прорабатываются, а пока нет школы, будет организован школьный автобус.

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