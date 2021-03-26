К родителям детей, которые приняли участие в скандальном ролике за строительство школы в казанских поселках Привольный и Вишневка, начали приходить полицейские. Планомерно разыскиваются авторы ролика и все взрослые, которые должны были отвечать за действия детей.

Родители сняли ролик для того, чтобы обратить внимание властей Татарстана на отсутствие в поселках собственной школы и транспортные проблемы, с которыми жители сталкиваются, добираясь до других учебных заведений.

Прокуратура посчитала, что ставить детей на колени, класть на снег, чтобы из их тел выложить слово "Школа", недопустимо. Заинтересовались законностью действий родителей и в других силовых ведомствах.

Председатель местного общественного самоуправления Марат Вагизов утверждает сейчас в интервью "МБХ медиа", что во всем виноваты СМИ. Именно они рассказали о ролике и спровоцировали нездоровый интерес к нему.

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что необходимо «беречь здоровье детей». Сегодня глава минобразования РТ Ильсур Хадиуллин и глава исполкома Казани Рустем Гафаров встретятся с родителями.