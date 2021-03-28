В сети появилось видео, на кадрах которого мужчина на проспекте Ибрагимова в Казани бегал по дороге, среди машин.
«На проспект Ибрагимова, появился шальной регулировщик. Мужик сначала гонялся за тачками прямо на перекрёстке, а потом кинематографично зацепился за борт газельки и уехал в закат», - написал подписчик.
В конце видео мужчина на самом деле зацепился за Газель, которая протащила его по дороге.
«Там психбольница рядом, видимо между санитарами просочился "регулировщик"»
«Больше удивляет безразличие людей»
«Скорую вызывать надо, а не снимать»
«Кинематографично ушёл в закат»
«Это химия творит с людьми такое. Конец фильма конечно угарный,но как Человека его жалко. Не дай Бог такое никому».
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