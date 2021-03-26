В социальных сетях появился снимок девушки с певцом Салаватом Фатхетдиновым. Обычное фото стало предметом обсуждений и осуждений со стороны казанцев.

Жительница города опубликовала снимок с подписью: "На днях в Казани встретила Салавата Фатхутдинова", а пользователи соцсетей начали обсуждать внешность героини. Горожане заявляют, что девушка слишком увлеклась пластической хирургией и стала похожа на куклу.

"Я подумала что рядом с ним надувная кукла))"

"Красивая, но губы перебор)"

"Не пойму: Салават с собой надувную куклу из секс-шопа таскает?"

"Салават Фатхетдинов посетил сексшоп"

"Скрытая реклама силикона и ботокса", - пишут комментаторы.

Однако нашлись и пользователи, которые заступились за девушку и указали, что обсуждать чужую внешность некорректно и невежливо.

"«Успешные и красивые» люди осудили девушку. Впрочем, ничего нового :)

"А между прочим, она уже давно супруга известного ведущего и мама 6-летней дочки. Молодец, следит за фигурой!"

"Её тело - её дело, успокойтесь"

"Ужас в коментариях: одни мужчины, как сороки на базаре обсуждают, как сплетники, какие губы, как выглядит. Ну ваше какое дело."

"Люди, что же вы злые-то такие. Кому какое дело? Все мы красавчики, все индивидуальны. Добра вам", - говорят пользователи.

Напомним, ранее предметом обсуждения становилось фото Элвина Грея с поклонником.

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