В одной из групп в соцсетях житель Татарстана опубликовал фото с певцом Радиком Юльякшиным, известным как Элвин Грей. На обычное фото с подписью "Посчастливилось встретить в Меге популярного певца и кумира татарстанцев Элвина Грея!" у пользователей социальных сетей последовала необычная реакция:
"Кумира...популярного певца....что?"
"кумир татарстанцев" за всех не надо говорить"
"Чей он кумир?"
"какой то чел с третьего подъезда"
"Кто именно кумир на фото не подскажете?"
"Счастья полные штаны"
"Для кого кумир то? Для недалёких людей?"
"На спину ему плюнул? Или встреча зря прошла...", - оставляют казанцы саркастичные комментарии.
Однако часть пользователей встала на защиту певца и его поклонника:
"Ну, что уж вы... Он не пишет, что кумир всех. Не написал ничего плохого. Данный исполнитель многим нравится. Я бы тоже не против была хотя бы одной такой встречи для ребенка"
"Люди скоро своей злобой захлебнутся уже. Откуда столько ненависти??? Решил автор просто похвастаться, а вы его хаите! Автор, не обращай внимания, если нравится-выкладывай!"
"Сколько ненависти под одним фото, или это зависть?", - комментируют горожане.
Добавим, что в конце декабря Юльякшин выпустил новый альбом, точнее, по его словам, целых два: "Самый не татарский альбом" и "Самый не башкирский альбом". В каждый из них входит по 8 треков на языке той или иной республики. Отзывы на пластинку также оказались неоднозначными: одни меломаны в восторге, другие заявили, что альбом "слабоват".
Читайте также:
В соцсетях обсуждают казанца, который выломал шлагбаум на глазах у охранника
комментарии