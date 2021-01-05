В одной из групп в соцсетях житель Татарстана опубликовал фото с певцом Радиком Юльякшиным, известным как Элвин Грей. На обычное фото с подписью "Посчастливилось встретить в Меге популярного певца и кумира татарстанцев Элвина Грея!" у пользователей социальных сетей последовала необычная реакция:

"Кумира...популярного певца....что?"

"кумир татарстанцев" за всех не надо говорить"

"Чей он кумир?"

"какой то чел с третьего подъезда"

"Кто именно кумир на фото не подскажете?"

"Счастья полные штаны"

"Для кого кумир то? Для недалёких людей?"

"На спину ему плюнул? Или встреча зря прошла...", - оставляют казанцы саркастичные комментарии.

Однако часть пользователей встала на защиту певца и его поклонника:

"Ну, что уж вы... Он не пишет, что кумир всех. Не написал ничего плохого. Данный исполнитель многим нравится. Я бы тоже не против была хотя бы одной такой встречи для ребенка"

"Люди скоро своей злобой захлебнутся уже. Откуда столько ненависти??? Решил автор просто похвастаться, а вы его хаите! Автор, не обращай внимания, если нравится-выкладывай!"

"Сколько ненависти под одним фото, или это зависть?", - комментируют горожане.

Добавим, что в конце декабря Юльякшин выпустил новый альбом, точнее, по его словам, целых два: "Самый не татарский альбом" и "Самый не башкирский альбом". В каждый из них входит по 8 треков на языке той или иной республики. Отзывы на пластинку также оказались неоднозначными: одни меломаны в восторге, другие заявили, что альбом "слабоват".

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