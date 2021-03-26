3 апреля страна сможет снова увидеть свою любимицу, "прекрасную няню" Анастасию Заворотнюк. В эфире НТВ будет представлена премьера драмы "Каспий 24", в котором Анастасия сыграла главную роль.

Руководство телеканала решило, что показ нового фильма - лучший способ поздравить Заворотнюк с 50-летием и поддержать ее в борьбе с тяжелым онкологическим заболеванием - глиобластомой. Съемки фильма прошли до того, как актриса узнала о своем заболевании.

"Каспий 24" повествует о женщине, которая мечтает создать детское телевидение и принести в мир немного доброты. Ранее Анастасия заявляла, что ее героиня - очень хрупкая, но очень мужественная.

В основу сюжета легла реальная история журналиста Елены Ульяновой, а именно ее усилия по строительству телеканала в Астрахани и некоторые фрагменты личной человеческой истории.

«Каспий 24» можно будет увидеть 3 апреля, в 20:00 на НТВ.

О состоянии и самочувствии актрисы по-прежнему информации крайне мало. Родные сделали все, чтобы оградить ее от прессы, внимания общественности. Известно только, что Анастасия продолжает бороться с глиобластомой.