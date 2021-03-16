В Казани к началу учебного года отремонтируют 108-летнее здание детского сада №15 по улице Большая красная. Здание осмотрел мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Работы будут выполнены в два этапа – в 2020 году в здании разобрали полы и другие ветхие конструкции, проведены работы по электрике, системам вентиляции и отопления. В этом году заменят окна, восстановят козырьки, восстановят исторические элементы, вернут фасаду первоначальный цвет и отреставрируют.

Всего в этом году после капитального ремонта откроются 15 детских садов. При этом еще 200 учреждений ждет капитального ремонта.

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