На 16 марта в Татарстане выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона, из них 23 человека отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Среди заболевших один ребенок до 18 лет, четыре человека до 30 лет, 10 человек до 50 лет, 13 человек до 60 лет, 14 человек до 14 лет, четыре человека до 80 лет, три человека до 90 лет.

Так, в Казани зарегистрировали 26 случаев заражения вирусом. С начала пандемии в Татарстане выявили 18 782 случая ковида, выздоровело 15 419 человек, 65 за сутки.

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