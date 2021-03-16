В Казани на улице Беломорская из-за пьяного водителя столкнулись три машины. Об этом сообщается на странице «Вызов-112».

Так, водитель машины «Лада-Гранта» в состоянии опьянения на скорости врезался в «БМВ», в свою очередь иномарка врезалась в «Мерседес». В результате ДТП пострадал пассажир «Лады» - 16-летний подросток, его с травмами отвезли в больницу.

На данный момент Госавтоинспекция Казани устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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