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Ребенка увезли в больницу: пьяный водитель в Казани устроил ДТП с «БМВ» и «Мерседесом»

16.03.2021, 13:01 344 2 prokazan.ru

В Казани на улице Беломорская из-за пьяного водителя столкнулись три машины. Об этом сообщается на странице «Вызов-112».

Так, водитель машины «Лада-Гранта» в состоянии опьянения на скорости врезался в «БМВ», в свою очередь иномарка врезалась в «Мерседес». В результате ДТП пострадал пассажир «Лады» - 16-летний подросток, его с травмами отвезли в больницу.

На данный момент Госавтоинспекция Казани устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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ДТП Дети Татарстан Казань Общество
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комментарии

Гараж
0
16 марта 2021
13:24
Срочно! Скончался хоккеист Файзутдинов из МХЛ. Шайба попала в голову.
Горожанин
0
16 марта 2021
14:12
Джек-пот выбил!

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Умер сразу после родов: на площадке для сбора мусора обнаружили тело младенца
09:21, 19.02.2021
Теперь ты отвечаешь за убийство и изнасилование: Следком записал видеопоздравление 14-летним детям
06:00, 19.02.2021
Ах, эта молодость: пенсионера задержали за групповое изнасилование, совершенное в 1974 году
05:00, 19.02.2021
Никто не спрячется: коллекторы Сбера запустили систему распознавания эмоций должников по голосу
10:48, 18.02.2021
На 83 году жизни скончался известный актер Андрей Мягков
09:24, 17.02.2021
Удар ниже пояса: производители в России намерены поднять закупочные цены на курятину и яйца
20:33, 16.02.2021
Шанс на счастливое детство: мальчику с опухолью в голове нужна помощь
09:39, 14.02.2021
Мужчина умер во время уборки снега и несколько часов лежал на дороге
06:15, 13.02.2021
Биолог назвала погодные условия, при которых умирает коронавирус
19:34, 12.02.2021
Мать троих детей пыталась их убить, оставив голыми в лесу на морозе
10:09, 12.02.2021
Учитель ОБЖ в гимназии развращал школьницу
16:59, 11.02.2021
Мать обнаружила бездыханное тело: в Красноярске 9-летний школьник умер при странных обстоятельствах
12:12, 11.02.2021
Мужчина убил подругу, а после расчленил тело и вывез в лес
07:33, 11.02.2021
Два региона России отменили масочный режим
10:34, 09.02.2021
13-летнюю девочку убил и ограбил сожитель матери, его объявили в федеральный розыск
06:15, 09.02.2021
СМИ: в России перед выборами готовят новые социальные выплаты
19:41, 08.02.2021
Женщину в магазине травмировали полицейские после ее отказа надеть маску
10:58, 08.02.2021
«Изрезала внучку»: в Орске задержали пенсионерку, подозреваемую в убийстве двухлетней девочки
08:13, 08.02.2021
Минздрав сократил список препаратов, которыми можно лечить коронавирус
18:58, 06.02.2021
«Нашли уже мертвым»: на праздновании дня рождения в Новосибирске утонул двухлетний малыш
14:46, 06.02.2021
«А где братик?»: СМИ Воронежа рассказали о состоянии семьи, ребенка которой убил выпавший парень
10:22, 06.02.2021
Следователи назвали возможную причину убийства учительницы математики