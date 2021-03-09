Ведущий и актер из Казани Альберт Хузиахметов перепел на татарском языке хит Стаса Михайлова "Для тебя". Ролик 8 марта опубликовал президент Татарстана Рустам Минниханов в своем аккаунте.
Большинство подписчиков президента РТ ролик оценили, но как обычно, нашлись и недовольные:
"А для русских,которые не знают татарского песня уже не предназначается, а я.вот как старый человек, желаю,чтобы в этот день песни были на понятном языке для всех женщин", - написала одна из жительниц республики.
Напомним, что накануне также поздравительный ролик с 8 марта опубликовал ФК "Рубин": в нем тренер команды Слуцкий ходит с букетом роз, а футболисты развлекаются на пляже.
комментарии
И с Деми Мур делиться секретами,
А он просто диджей на радио,
И он в общем не бедный парень кстати, но