Ведущий и актер из Казани Альберт Хузиахметов перепел на татарском языке хит Стаса Михайлова "Для тебя". Ролик 8 марта опубликовал президент Татарстана Рустам Минниханов в своем аккаунте.

Большинство подписчиков президента РТ ролик оценили, но как обычно, нашлись и недовольные:

"А для русских,которые не знают татарского песня уже не предназначается, а я.вот как старый человек, желаю,чтобы в этот день песни были на понятном языке для всех женщин", - написала одна из жительниц республики.

Напомним, что накануне также поздравительный ролик с 8 марта опубликовал ФК "Рубин": в нем тренер команды Слуцкий ходит с букетом роз, а футболисты развлекаются на пляже.