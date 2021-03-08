Игроки казанского футбольного клуба "Рубин" и тренер Леонид Слуцкий сняли ролик к 8 марта. На кадрах мужчины топлес, в футболках и халатах находятся на берегу моря на пляже, а на всем протяжении видео мимо них идет Слуцкий с букетом роз в руках. Ролик называется "В РПЛ новый папа".

"Леонид Слуцкий и его коллектив поздравляют милых дам с праздником! Вы – украшение наших трибун! Ждем Вас на матче нашей команды!", - написано под видео.

"Красавцы!! Победа над Зенитом будет хорошим подарком"

"Сегодня большой день, вперёд Рубин."

"Так вот зачем они в Турции были а мы думали тренироваться полетели"

"Рубин и по качеству игры, и по работе в медийном пространстве 5 из 5."

"В конце надо было чтоб женской команде подарил цветы", - неоднозначно отреагировали на ролик пользователи интернета.

Отдельно в ролике фокусируется внимание на напитке, который пьет Иван Игнатьев - это вода "Волжанка". Ранее этот футболист "прославился" видео, на котором на пляже танцевал с бутылкой в свой день рождения.

Напомним, 8 марта в 16:30 на "Ак Барс Арене" состоится матч "Рубина" и "Зенита".

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