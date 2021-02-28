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Фото скриншот с видеозаписи

В Татарстане бабушки влезли в яму, не позволяя техникам устанавливать 5G-вышку

28.02.2021, 06:00 70 3 prokazan.ru
Не все оказались согласны

Жители татарстанского поселка совхоза "Пятилетка" устроили бунт. Видео с места событий появилось в социальных сетях. 

На кадрах видно, что несколько человек пытались помешать работе техники. Бабушки даже залезли в яму, чтобы остановить специалистов. Сообщается, что, несмотря на мороз, люди стояли около 5 часов. 

"Вопреки желанию народа все равно продолжает вестись работа. Кто будет мешать, на тех составят протокол о простое техники", - говорят рабочие.

Однако в комментариях оказались и несогласные с протестом.

"Насмотрелись телевизора, лапшу людям навешали, теперь верят в бред, пусть тогда перестанут телефонами, телевизорами пользоваться", - отмечают они. 

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комментарии

Горожанин
0
28 февраля 2021
06:31
В силу некоторых особенностей существования, в условиях, когда нужно во всем разбираться самому, а не доверяться всяческим говорливым шарлатанам, я несколько понимаю не только в вирусах, но и в электромагнитных волнах.
Горожанин
0
28 февраля 2021
06:36
А какова мощность и лепестковая направленность излучателя, если таковая имеется, а это не всенаправленный излучатель? На 5ГГц он работает? А какие препятствия можетпреодолеть сигнал?
Горожанин
0
28 февраля 2021
06:43
Нет, они сейчас скажут, что мощность излучателя вообще ниочем, но питают они его через кабель вот такеного сечения. Как будто там система противоракетной обороны стоит, стратегического масштаба.
Горожанин
0
28 февраля 2021
06:58
Если бы в яме были симпатичные мужчинки, я бы обязательно присоединился. Когда яма небольшая, есть все шансы потрогать.. ну вы поняли

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