Жители татарстанского поселка совхоза "Пятилетка" устроили бунт. Видео с места событий появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что несколько человек пытались помешать работе техники. Бабушки даже залезли в яму, чтобы остановить специалистов. Сообщается, что, несмотря на мороз, люди стояли около 5 часов.

"Вопреки желанию народа все равно продолжает вестись работа. Кто будет мешать, на тех составят протокол о простое техники", - говорят рабочие.

Однако в комментариях оказались и несогласные с протестом.

"Насмотрелись телевизора, лапшу людям навешали, теперь верят в бред, пусть тогда перестанут телефонами, телевизорами пользоваться", - отмечают они.

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