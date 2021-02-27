В городе Нурлат Республики Татарстан экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находящийся в патруле, помог эвакуировать жильцов пятиэтажного дома, в котором загорелась одна из квартир. Об этом рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по РТ.

Вечером, 24 февраля, совершая объезд, к сотрудникам обратился прохожий. Он рассказал, что возле дома на улице Самаренкина в снегу лежит мужчина. Росгвардейцы отправились по указанному адресу, чтобы проверить информацию. Прибыв на место, патрульные обнаружили лежащего в снегу пьяного мужчину, которому грозило обморожение.

Стражи порядка подняли мужчину с земли, завели его в ближайший подъезд и вызвали скорую помощь. В этот момент они заметили, что из форточки квартиры на пятом этаже идет густой черный дым. Старший сержант Андрей Симакаев и старшина Марат Гиниатуллин поспешили к месту происшествия, прежде связавшись с пожарными. Патрульные поднялись на этаж, постучали в дверь, но ее не открыли, хотя было слышно, как в помещении кто-то стонет и кашляет. При помощи топора и гвоздодера, взятых у соседа по площадке, росгвардейцы взломали входную дверь. В прихожей без сознания лежал мужчина, а в комнате орел матрас.

Сотрудники привели в чувство пострадавшего. Он оказался пьян. Также они помогли эвакуироваться остальным жителям дома в безопасное место. Подоспевшие пожарные ликвидировали пожар.

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