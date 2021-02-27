Первая в России официальная пара трансгендеров из Татарстана рассталась. Причиной стала измена мужа. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Напомним, что Эрика Аскарова (раньше была мужчиной) и Виктор Мануйлин (раньше был женщиной) поженились в Казани в 2019 году. После планировали завести ребенка. Однако, как утверждает Виктор, счастливой жизни помешали импульсивный характер жены. Мужчина несколько раз пытался уйти, однако каждый раз возвращался. Эрика же говорит, что они расстались из-за измены мужа.

"Ходил по гей-клубам, катался на машине, за него платили. На сторис знакомых знакомых увидела довольную рожу", - делится она.

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