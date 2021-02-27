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В Татарстане из-за измены распалась первая оформившая официальный брак пара трансгендеров

27.02.2021, 19:07 658 3 prokazan.ru
У супругов две версии произошедшего

Первая в России официальная пара трансгендеров из Татарстана рассталась. Причиной стала измена мужа. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Напомним, что Эрика Аскарова (раньше была мужчиной) и Виктор Мануйлин (раньше был женщиной) поженились в Казани в 2019 году. После планировали завести ребенка. Однако, как утверждает Виктор, счастливой жизни помешали импульсивный характер жены. Мужчина несколько раз пытался уйти, однако каждый раз возвращался. Эрика же говорит, что они расстались из-за измены мужа. 

"Ходил по гей-клубам, катался на машине, за него платили. На сторис знакомых знакомых увидела довольную рожу", - делится она.

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Татарстан
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комментарии

Гараж
0
27 февраля 2021
19:49
Это нам неинтересно. Мы в чужой жизни не копаимся. Мы аристократы дворянского происхождения.
Горожанин
0
27 февраля 2021
19:52
Как дальше жить с этой новостью
Горожанин
0
27 февраля 2021
20:02
Ага, твой выход!))) Помнишь, как ты страдал? - Господь тебя услышал.
Горожанин
0
27 февраля 2021
20:16
[***] кая натура женщин проявилась у мужа в мужском обличии!

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