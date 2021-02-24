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Школьница забеременела после половой связи с отчимом

24.02.2021, 12:45 713 1 prokazan.ru

15-летняя девочка в Забайкалье забеременела от 42-летнего мужчины - он приходится ей отчимом. 

Как сообщает региональный Следственный комитет, о положении девочки-подростка стало известно после того, как она поступила в одну из местных больниц. Там ей поставил диагноз беременность, а сама девочка рассказала, что имела интимную связь с отчимом. 

Мужчина был задержан, первоначально на допросе он рассказал об обстоятельствах произошедшего, но затем отказался от своих показаний. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста", отчим взят под стражу, расследование продолжается. 

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комментарии

Гараж
0
24 февраля 2021
13:42
А может она от другого забеременела. Кто докажет. Или она сама к нему залезла в постель и развратили его невинную непорочность. А может источник беременности имел другой характер. Нужны доказательства.

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