15-летняя девочка в Забайкалье забеременела от 42-летнего мужчины - он приходится ей отчимом.

Как сообщает региональный Следственный комитет, о положении девочки-подростка стало известно после того, как она поступила в одну из местных больниц. Там ей поставил диагноз беременность, а сама девочка рассказала, что имела интимную связь с отчимом.

Мужчина был задержан, первоначально на допросе он рассказал об обстоятельствах произошедшего, но затем отказался от своих показаний. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста", отчим взят под стражу, расследование продолжается.

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