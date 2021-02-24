Наверх

Новости Казани и РТ

Иллюстративное фото ProKazan.ru

Прокуратура Татарстана проверит частный детсад, где ребенка якобы били и закрывали в раздевалке

24.02.2021, 12:05 128 0 prokazan.ru

Жительница Казани пожаловалась в своем "Инстаграме" на один из частных детских садов города. По ее словам, над ребенком там издевались, а также очень плохо кормили, все это за 25 тысяч в месяц. 

Пользователь соцсети с ником marsala.116 рассказала, что ее сын посещал детсад на улице Мавлютова. Сперва она заметила, что у ребенка очень тяжелый период адаптации, потом он начал болеть, а на камерах наблюдения он увидела, как ежедневно ее сына куда-то уводят из группы. Когда отец ребенка без предупреждения зашел в садик, то увидел, что ребенок сидел с няней в раздевалке, последняя якобы "играла в телефоне" и не следила за ребенком. 

"Через пару дней мой сын начал делать странные вещи: брал любую сводку ключей, в игровой форме закрывал меня и говорил «ты в садике. Сиди тихо.» Начала его расспрашивать и по моему телу побежали мурашки. Альвир сказал: «я плакал, меня апа ругала, била и закрывала на ключ в раздевалке", - пишет автор.

Позже, как пояснила мама, через бывшую няню из данного учреждения она выяснила, что истории, которые рассказал ребенок, действительно были. Якобы мальчика за то, что он плакал, заставляли многократно раздеваться и одеваться, плачущего ребенка закрывали на 1-2 часа в раздевалке в одиночестве. 

Еще одна жалоба касалась питания - женщина сообщает, что начинкой для пирожков служила недоеденная каша, завтраки подают холодными, заявленного гипоаллергенного питания в саду нет. Договор с садиком в итоге был расторгнут, автор поста заявила руководителю садика, что планирует писать заявление в прокуратуру, после чего ей предложили бесплатно посещать учреждение. 

"Было написано огромное количество тошнотворной лжи, лишь бы урегулировать ситуацию. Но меня уже было не остановить", - пояснила мама ребенка. 

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, надзорное ведомство проведет проверку по данному факту. В случае необходимости будут приняты меры реагирования. 

Читайте также:

В Казани снова обсуждают "обезьяньи" танцы у мечети Кул Шариф. Чем недовольны горожане

 

Дети Казань Правоохранители
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Школьница забеременела после половой связи с отчимом
Все меньше и меньше: в Татарстане за сутки зарегистрировали 52 новых случая коронавируса
В Казани пассажирка упала в салоне автобуса, водитель уехал с места ДТП
«Был выбор женщина или бутылка»: в Казани два месяца бомжует «американец из Лос-Анджелеса»
«400 рублей, чтобы проехать Миллениум?»: жители Казани вновь жалуются на высокие цены на такси
В МЧС Татарстана рассказали подробности о пострадавших на пожаре в дачном доме в Казани
Молодая женщина пропала в Казани неделю назад
Женщина в темных очках, которая пропала в Казани шесть дней назад, найдена
В Казани задержали мужчину, который угнал из автосалона Мерседес
Опубликовано видео с места страшной аварии в Татарстане, где погибли четверо
В Казани засняли автомобилиста, который застрял в луже в 30-градусный мороз
Соцсети: в Казани машина застряла на ступенях на территории Кремля
В 30-градусные морозы в Казани улицу затопило кипятком
«Зачем голым пупком на фоне мечети?»: в Казани блогерша возмутила горожан танцем у Кул Шариф
На проспекте Ибрагимова в Казани перекрыто движение
«Метшину показать всю эту кашу»: жители Казани вынуждены обходить кучу снега на тротуаре по дороге
В Советском районе Казани горел дачный дом, предварительно есть пострадавшие
Долги россиян за штрафы ГИБДД выросли на миллиард рублей
В Казани задержали жителя Ярославля, который находился в федеральном розыске
В Татарстане от COVID-19 скончались еще четыре человека
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ