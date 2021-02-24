Жительница Казани пожаловалась в своем "Инстаграме" на один из частных детских садов города. По ее словам, над ребенком там издевались, а также очень плохо кормили, все это за 25 тысяч в месяц.

Пользователь соцсети с ником marsala.116 рассказала, что ее сын посещал детсад на улице Мавлютова. Сперва она заметила, что у ребенка очень тяжелый период адаптации, потом он начал болеть, а на камерах наблюдения он увидела, как ежедневно ее сына куда-то уводят из группы. Когда отец ребенка без предупреждения зашел в садик, то увидел, что ребенок сидел с няней в раздевалке, последняя якобы "играла в телефоне" и не следила за ребенком.

"Через пару дней мой сын начал делать странные вещи: брал любую сводку ключей, в игровой форме закрывал меня и говорил «ты в садике. Сиди тихо.» Начала его расспрашивать и по моему телу побежали мурашки. Альвир сказал: «я плакал, меня апа ругала, била и закрывала на ключ в раздевалке", - пишет автор.

Позже, как пояснила мама, через бывшую няню из данного учреждения она выяснила, что истории, которые рассказал ребенок, действительно были. Якобы мальчика за то, что он плакал, заставляли многократно раздеваться и одеваться, плачущего ребенка закрывали на 1-2 часа в раздевалке в одиночестве.

Еще одна жалоба касалась питания - женщина сообщает, что начинкой для пирожков служила недоеденная каша, завтраки подают холодными, заявленного гипоаллергенного питания в саду нет. Договор с садиком в итоге был расторгнут, автор поста заявила руководителю садика, что планирует писать заявление в прокуратуру, после чего ей предложили бесплатно посещать учреждение.

"Было написано огромное количество тошнотворной лжи, лишь бы урегулировать ситуацию. Но меня уже было не остановить", - пояснила мама ребенка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, надзорное ведомство проведет проверку по данному факту. В случае необходимости будут приняты меры реагирования.

Читайте также:

В Казани снова обсуждают "обезьяньи" танцы у мечети Кул Шариф. Чем недовольны горожане