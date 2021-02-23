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Долги россиян за штрафы ГИБДД выросли на миллиард рублей

23.02.2021, 06:00 5 0 prokazan.ru

В прошлом году россияне задолжали по штрафам ГИБДД около 11,3 миллиарда рублей. Это почти на 1 млрд рублей больше, чем в 2019-ом году. Такие данные опубликовала Федеральная служба судебных приставов РФ.

На 1 января 2021 года в процессе обработки судебными приставами имелось более 13,6 миллионов материалов по взысканиям задолженностей. Средняя сумма долга составляет около 830 рублей. 

Также в пресс-службе МВД России отметили, что с помощью видеокамер в 2020 году вынесли 145,5 миллиона решений об административных правонарушениях собственникам транспортных средств. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году. Самым распространенным нарушением является превышение скорости, далее - несоблюдение дорожных знаков или проезжей разметки, а также проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика.

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