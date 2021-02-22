В поселении Отары недалеко от Казани два краснобуса не смогли разъехаться на узкой дороге. Видео с места событий появилось в соцсетях.

Судя по кадрам, автобусы 31-го маршрута поравнялись на дороге, однако разъехаться не смогли - слишком узкой из-за куч снега оказалась дорога. Как утверждает очевидец, из-за этого инцидента на время образовалась небольшая пробка на дороге. Однако спустя время транспорту удалось разъехаться.

Пользователи соцсетей обвинили в этом ДТП властей и дворников, которые не могут обеспечить достойную расчистку дорог для транспорта.

"И так почти во всех дворах Казани и не только дворах. Позор нашим чиновникам!!! Где техника? Где дворники? Кто будет работать за такую смешную зарплату!" - отметили они.

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