В казанском поселке Дербышки на улице Поперечно-Ноксинская, д. 4 случился крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РТ.

Известно, что возгорание началось в 17-11. Загорелся цех металлообработки частной фирмы, а именно: деревянные перекрытия кровли в металлическом пристрое, запасы краски, резина, деревянные изделия. Примерная площадь пожара - 40 квадратных метров.

Сообщается, что ликвидировать огонь удалось к 18-35. Пострадавших нет. Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.

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