В Татарстане из-за аномально-холодной погоды объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

Так, в республике с 16 февраля установились морозы со среднесуточными температурами на 9-15 градусов ниже нормы, с минимальными температурами -25…-30 градусов, в отдельных районах -37 градусов. Такая погода сохранится до 25 февраля.

В МЧС Татарстана предупреждают жителей, чтобы не оставляли детей без присмотра, следить за состоянием включенных электроприборов и печей.

В ближайшие сутки в Казани ночью и утром -24...-29 градусов, при прояснениях до -31...-36 градусов. Днем -16...-21 градусов. На дорогах гололедица.

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