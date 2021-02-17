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Фото: ProKazan

Под Казанью ребенок нашел гранату и взорвал ее у школы

17.02.2021, 14:52 331 5 prokazan.ru

В Столбищах школьник нашел гранату и решил ее взорвать на территории школы. Это произошло 15 февраля.

Мальчик нашел страйкобольную гранату, когда она взорвалась, ребенок получил ожоги рук. На данный момент полицейские проводят проверку и выясняют, где он нашел гранату.

Также к делу подключилась прокуратура Татарстана, проводится проверка. Об этом пишет «ТИ».

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Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
17 февраля 2021
15:06
Дети играли, нашли пулемёт
Больше в Столбищах никто не живёт
Горожанин
2
17 февраля 2021
15:11
Еще нужно проверить на связь с игил
Горожанин
0
17 февраля 2021
15:13
Журналист не различает гранату и петарду обычную?
Горожанин
0
17 февраля 2021
15:17
Ну , вы и написать ...."страйко больную" ))))) правильно страйк больную !!!
Горожанин
0
17 февраля 2021
16:00
Очередной пук в лужу от проказы.
Гараж
0
17 февраля 2021
16:04
На то он и ребенок.
Горожанин
0
17 февраля 2021
16:09
Маленький мальчик нашел пулемет
минус еще один Кремлебот
В ответ на комментарий пользователя
Дети играли, нашли пулемёт
Больше в Столбищах никто не живёт
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