В Столбищах школьник нашел гранату и решил ее взорвать на территории школы. Это произошло 15 февраля.

Мальчик нашел страйкобольную гранату, когда она взорвалась, ребенок получил ожоги рук. На данный момент полицейские проводят проверку и выясняют, где он нашел гранату.

Также к делу подключилась прокуратура Татарстана, проводится проверка. Об этом пишет «ТИ».

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