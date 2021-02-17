На 17 февраля в Татарстане зарегистрировали еще четыре смерти от последствий коронавируса. Об этом сообщает опрештаб региона.

Так, скончались три женщины 91, 89 и 79 лет и 81-летний мужчина. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.

С начала пандемии в регионе от последствий коронавируса умерли 307 человек.

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