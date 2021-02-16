Наверх

Новости Казани и РТ

12:32, сегодня
Главный терапевт Минздрава РТ заявила, что пожилые люди лучше переносят «Спутник V», чем молодые
14:06, сегодня
Россияне стали читать онлайн на 20% больше в 2020 году
13:54, сегодня
Родители в Казани хотят контролировать питание в детских садах
11:00, 15.02.2021
«Мобильный» февраль: весь месяц гаджеты FORZA – 2 по цене 1 в «Галамарте»!
13:29, сегодня
Казанцы могут съесть Минниханова, Фатхутдинова, Тукая и Алсу
13:15, сегодня
«Половина машины под фурой»: серьезное ДТП произошло вечером в Казани на проспекте Универсиады
13:00, сегодня
Банк «Открытие»: переход в онлайн и диверсификация бизнеса
17:26, 14.02.2021
Бары и рестораны Казани: самые необычные заведения города, в которых нужно побывать хоть раз
12:51, сегодня
До апреля в Казани закрыли движение по улице Энергетиков

12:09, сегодня
«Ударил ножом в грудь»: в Татарстане местного жителя задержали за покушение на убийство
11:51, сегодня
За сутки к медикам с обморожением обратилось восемь жителей Казани
11:26, сегодня
ФСБ задержали преступную группу в Татарстане, которая собирала деньги под видом благотворительности
11:05, сегодня
Tele2 стала лучшим работодателем телекома по версии hh.ru
10:52, сегодня
ДУМ Татарстана одобрило вакцинацию от ковида для мусульман
10:18, сегодня
Ученые КФУ рассказали о постковидном синдроме
10:00, сегодня
Хватит страдать - Yota поможет
10:00, сегодня
На одной из казанских улиц сбили молодую девушку, которая перебегала дорогу в неположенном месте
09:45, сегодня
Суд оштрафовал директора Казанского марафона Вадима Янгирова
09:06, сегодня
ВТБ: спрос россиян на кредиты вырос в январе в 1,5 раза
08:18, сегодня
В Казани неизвестный мужчина выстрелил в лицо прохожему и скрылся на машине
07:33, сегодня
В Татарстане планируют создать центр мониторинга соцсетей под контролем ФСБ
06:15, сегодня
Заслуженный артист Татарстана сделал неожиданное заявление
05:15, сегодня
Мужчина из Казани получил срок за создание «резиновой» квартиры
01:15, сегодня
Жительница Казани, поверив лже-сотрудникам банков и полиции, лишилась 300 тысяч рублей
19:12, 15.02.2021
«Зарезал, потому что просила деньги за интим»: в квартире Казани произошло убийство
18:36, 15.02.2021
Еще трое мужчин и женщина умерли от коронавируса в Татарстане
18:35, 15.02.2021
Из-за строительства метро в Казани ограничено движение по проспекту Камалеева
16:53, 15.02.2021
Роспотребнадзор Татарстана отрицает связь с отменой концертов Элвина Грея
16:23, 15.02.2021
В Татарстане снова похолодает до -28 градусов
16:10, 15.02.2021
Элвин Грей объяснил, почему отменил концерты в Татарстане
15:04, 15.02.2021
В Татарстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом
14:54, 15.02.2021
Билайн утроил мощность центра обработки данных для сохранения высоких темпов развития сети
14:53, 15.02.2021
На дороге к аэропорту в Казани построят разворотную эстакаду
14:40, 15.02.2021
В Казани на 46-м году жизни умер астроном КФУ Алмаз Галеев
14:23, 15.02.2021
Жителя Казани, который обматерил в баре полицейского, будут принудительно лечить
12:00, 15.02.2021
За 3 года НПФ «Открытие» выплатил своим клиентам более 28,6 млрд руб. пенсий
11:20, 15.02.2021
На координатора Штаба Навального в Казани возбудили уголовное дело об уклонении от армии
11:02, 15.02.2021
В одной из поликлиник Казани прокуратура не нашла необходимых приборов для больных диабетом
10:13, 15.02.2021
СМИ: Вахитовский суд Казани оштрафовал двух задержанных участников митинга 14 февраля
09:46, 15.02.2021
«Могла потерять слух»: Врачи в Казани провели сложную операцию 11-летней девочке
09:18, 15.02.2021
ВТБ: повышенные лимиты увеличили спрос клиентов на переводы через СБП
08:53, 15.02.2021
Неадекватный мужчина в Казани кидался под машины
08:27, 15.02.2021
«Бедный водитель!»: пассажир автобуса в Казани подрался с водителем
07:30, 15.02.2021
Элвин Грей заявил об отмене всех концертов в Татарстане на целый год
06:30, 15.02.2021
На новой рабочей неделе жителям Татарстана придется трудиться шесть дней подряд
00:15, 15.02.2021
Во дворе в Казани сгорела очередная легковушка
20:03, 14.02.2021
Погибла девочка: появились подробности страшного ДТП с фурой и легковушкой в Татарстане
19:12, 14.02.2021
В Казани женщина выбрасывала из горящей квартиры книги
18:50, 14.02.2021
Источник: часть задержанных на митинге в Казани активистов отпустили, других везут в суд
17:15, 14.02.2021
Умер заслуженный юрист России и Татарстана Рашит Салахов
16:34, 14.02.2021
Согласован, но не для всех: выясняются причины задержания активистов на митинге в Казани
16:10, 14.02.2021
В Татарстане столкнулись фура и легковушка, есть жертвы и пострадавшие
14:43, 14.02.2021
Соцсети: появились видео задержаний на согласованном митинге в Казани
14:24, 14.02.2021
В Татарстане еще два человека умерли от ковида
14:02, 14.02.2021
Феминисток пытались вытеснить с митинга 14 февраля в Казани
13:15, 14.02.2021
В цирке Казани в день митинга отменили представление
12:39, 14.02.2021
Жительница Казани нашла в стакане с колой деталь механизма
12:11, 14.02.2021
«Митинг обреченных»: в Казани у Кремля собирается согласованный митинг
11:03, 14.02.2021
Пьяный мужчина в Казани набросился на медбрата и угрожал убийством
09:39, 14.02.2021
Мужчина умер во время уборки снега и несколько часов лежал на дороге
09:22, 14.02.2021
Охранник «Парк Хауса» в Казани пинком в спину выгнал посетителя
08:29, 14.02.2021
«Осторожно, двери не закрываются»: жители Казани жалуются на трамваи
08:01, 14.02.2021
В Казани по сетям гуляет фейковое постановление о слежке за участниками флешмоба Навального
Иллюстративное фото ProKazan

В Татарстане планируют создать центр мониторинга соцсетей под контролем ФСБ

16.02.2021, 07:33 200 9 prokazan.ru

В Татарстане будет создан центр по мониторингу соцсетей: об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании антитеррористической комиссии. Сообщается, что новая структура будет работать под контролем ФСБ. Минниханов считает, что создание такого центра необходимо для более активного противодействия распространению в социальных сетях идеологии экстремизма и терроризма. 

"Реакция важна. Как только появляются силы на упреждение, мы должны быть проинформированы об этом. Не просто работать по профилактике, а понимать, в каких направления. Интернет воздействует на молодежь серьезно", - сказал Президент Татарстана на заседании антитеррористической комиссии. 

В работу по профилактике распространения экстремизма и терроризма прежде всего должны быть вовлечены школы, вузы, представители спортивных, культурных и военно-патриотических организаций, считает Минниханов. 

Читайте также:

Салават Фатхутдинов сделал неожиданное заявление.

Мужчина из Казани получил срок за создание "резиновой" квартиры.

Политика
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Ответ Навальному? В Казани активисты посветили фонариками в поддержку Путина
Власти Казани не разрешили КПРФ проводить митинг
В Казани девушку арестовали на 10 суток за призывы пойти на протесты против задержания Навального
Mash: глава казанского штаба Навального отбывал арест за митинг вместе с сыном депутата Госсовета
В России прошли протесты против приговора политику Алексею Навальному. Более 1000 человек задержано
Политика Алексея Навального осудили на 3,5 года колонии
«Бейте нас - пенсионеров»: фоторепортаж с митинга в поддержку Навального в Казани
Сотрудника казанского штаба Навального арестовали на 20 суток за объявления о митинге в соцсетях
«Власти Татарстана не хотят избивать народ»: Максим Шевченко о задержании на протестах в Казани
Соцсети: участница акции протеста в поддержку Навального в Казани потеряла сознание при задержании
«Издеваются над людьми»: в сети появились видео задержаний на протестах в Казани
В Казани участники протестов напали на сотрудника ГИБДД
Журналиста Максима Шевченко в Казани задержали на митинге в поддержку Навального
«Передаем за проезд»: появились видео из автозаков с задержанными сторонниками Навального в Казани
В центр Казани начали стягиваться автозаки с силовиками
Известный татарстанский ведущий обвинил сторонников Навального в попытке TikTok-революции
«Вышли за любовь и свободу»: как в Казани прошли протесты сторонников Алексея Навального
Якутск, Владивосток, Хабаровск: утро в России началось с задержаний на митингах Навального
Координатор казанского штаба Навального рассказал о слежке за ним полицейскими
Политика Алексея Навального задержали сразу после возвращения в Россию
Показать больше...

комментарии

Горожанин
227
16 февраля 2021
08:21
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
174
16 февраля 2021
08:22
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Стас
252
16 февраля 2021
09:15
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
225
16 февраля 2021
09:41
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Ага
3
16 февраля 2021
10:52
Правильно! А то поганые либерасты совсем распоясались!
Горожанин
0
16 февраля 2021
11:50
Если эта система будет направлена на противодействие экстремизма, то да хорошее дело,а если будут тупо штрафовать за высказывание своего мнения, то это уже другое,но что-то мне подсказывает, что уж точно не во благо будет работать это вот все...
Горожанин
0
16 февраля 2021
13:18
Ну да, а то слишком много про удашливых писать стали, реальными преступниками не занимаются, всё безмасочники, бабульки- торгашки, рыбаки с деревянными удочками
Горожанин
0
16 февраля 2021
13:19
У братьев Шаймиевых выявили 321 нарушение на предприятии где в результате взрыва погибли люди, карманный прокурор даже не шевельнулся проверку организовать
Горожанин
1
16 февраля 2021
13:20
Скорее всего - ничего не организуют . Разворуют все - и сделают вид что так и надо

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

11:36, 12.02.2021
Во что одеваться казанцам в 2021 году: любопытные идеи