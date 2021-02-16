В Татарстане будет создан центр по мониторингу соцсетей: об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании антитеррористической комиссии. Сообщается, что новая структура будет работать под контролем ФСБ. Минниханов считает, что создание такого центра необходимо для более активного противодействия распространению в социальных сетях идеологии экстремизма и терроризма.

"Реакция важна. Как только появляются силы на упреждение, мы должны быть проинформированы об этом. Не просто работать по профилактике, а понимать, в каких направления. Интернет воздействует на молодежь серьезно", - сказал Президент Татарстана на заседании антитеррористической комиссии.

В работу по профилактике распространения экстремизма и терроризма прежде всего должны быть вовлечены школы, вузы, представители спортивных, культурных и военно-патриотических организаций, считает Минниханов.

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