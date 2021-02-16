На своей странице в «Инстаграм» заслуженный артист Татарстана Салават Фатхутдинов сообщил подписчикам, что переходит на здоровый образ жизни. А чтобы подкрепить слова делом, выложил видео, где катается на лыжах.
«С сегодняшнего дня ЗОЖ», - гласит надпись под роликом.
В комментариях пользователи пожелали удачи артисту и попросили его быть осторожным.
«Поаккуратнее с лыжами. Очень много возрастных лыжников получает сердечный приступ: о т мороза сосуды сужаются, а давление от физнагрузки растёт»
«Физкульт привет!»
«Без фанатизма пожалуйста»
«Вот молодец, в здоровом теле - здоровый дух! И настроение поднимается и энергия появляется»
К другим новостям:
- Жительницу Казани обманули лже-сотрудники банка и полиции и похитили у нее крупную сумму. По какой схеме они работают.
- В Казани на проспекте Универсиады произошло серьезное ДТП. Очевидцы сообщают о том, что водитель чудом остался жив.
комментарии