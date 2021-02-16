На своей странице в «Инстаграм» заслуженный артист Татарстана Салават Фатхутдинов сообщил подписчикам, что переходит на здоровый образ жизни. А чтобы подкрепить слова делом, выложил видео, где катается на лыжах.

«С сегодняшнего дня ЗОЖ», - гласит надпись под роликом.

В комментариях пользователи пожелали удачи артисту и попросили его быть осторожным.

«Поаккуратнее с лыжами. Очень много возрастных лыжников получает сердечный приступ: о т мороза сосуды сужаются, а давление от физнагрузки растёт»

«Физкульт привет!»

«Без фанатизма пожалуйста»

«Вот молодец, в здоровом теле - здоровый дух! И настроение поднимается и энергия появляется»

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