В Казани осудили 26-летнего местного жителя. Он обвинялся в постановке на учет по месту своего жительства 20 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура.

«Установлено, что молодой человек прописал у себя в квартире иностранцев, которые фактически там не проживали», - говорится в сообщении.

Подсудимый свою вину признал, суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

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