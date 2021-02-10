В Самаре 9 февраля днем из окна 16 этажа выпали две школьницы. Об этом сообщили очевидцы произошедшего. По словам консьержа дома они упали вместе.

В результате падения девочки погибли. На данный момент прокуратура организовала проверку по факту их смерти, выясняются обстоятельства трагедии. В департаменте образования Самары сообщили, что девочки учились на отлично, проблем в школе у них не было, а во вторник они пришли на все уроки.

При этом по информации портала progorodsamara.ru, в родительских чатах предполагают, что девочки могли состоять в так называемых «группах смерти». Там им давали разные задания и школьницы их выполняли. Но следствие пока что не рассматривает версию с группами. В любом случае еще предстоит разобраться в причинах произошедшего.

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