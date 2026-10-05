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Российские эксперты сообщили о результатах тестирования 5G-роутера

Служба новостей Автор статьи
Устройство успешно прошло требуемые сценарии пр...

Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

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Устройство успешно прошло требуемые сценарии проверки. Специалисты Центра по исследованию и тестированию оборудования МегаФона впервые провели тесты 5G-роутера Wewins C150, адаптированного для российских сетей.

С помощью 5G-роутера можно использовать мобильную сеть не только на смартфонах, но и как источник интернет-соединения для домашних девайсов. Он принимает сигнал от базовой станции, а затем создает локальную сеть, к которой пользователь подключает смартфон, компьютер, телевизор и другую технику. Поэтому самому устройству не обязательно поддерживать технологию — достаточно возможности подключиться к роутеру по Wi-Fi или кабелю.

В ходе испытаний специалисты подтвердили заявленные производителем показатели скорости передачи данных, корректность работы агрегации несущих частот и поддержку 5G-диапазонов. Кроме того, роутер исправно выполнял переход между разными технологиями без разрыва соединения.

«При тестировании абонентского оборудования важно проверить, как устройство ведет себя не только в штатном режиме, но и при изменении условий подключения к сети. Для 5G-роутера это особенно актуально, поскольку он используется как точка доступа сразу для нескольких пользовательских устройств. Проведенные испытания позволяют оценить стабильность его работы и убедиться, что заявленные производителем характеристики соответствуют реальной работе устройства в сети», — руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

Wewins C150 уже представлен на мировом рынке, а полученные данные по итогам испытаний российской адаптации были переданы специалистам СофтМастера и будут учтены при дальнейшем совершенствовании устройства. Для работы в российских сетях роутер был адаптирован с учетом требований оператора к радиочастотным параметрам. Кроме того, интерфейс устройства был переведен на русский язык.

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