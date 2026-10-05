Спрос на онлайн-обучение для школьников вырос на 40%

Ко Дню учителя, который отмечается 5 октября, Почта Mail, Дети Mail и Учи.ру провели исследование об отношении россиян к технологиям в учебе, а также о том, какие цифровые инструменты семьи считают наиболее полезными для школьников, сообщает Mail.

Согласно результатам опроса, цифровые решения уже заняли заметное место в образовательном процессе. Восемь из десяти школьников пользуются для учебы почтовыми, облачными и образовательными сервисами. При этом 42% родителей считают, что возможность получать знания через интернет дает больше преимуществ. Чаще всего дети обращаются к цифровым инструментам, когда нужно разобраться в трудной теме или выполнить домашнее задание, — так ответили 45% участников. Еще 28% используют их для просмотра уроков в сети.

В Почте Mail сообщили, что в 2026 году число чеков за оплату онлайн-курсов и занятий с репетиторами в категории «Образование» выросло на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество пользователей, которые совершали такие покупки, увеличилось на треть. Средняя сумма покупки составила 4 860 рублей.

В Учи.ру отметили, что семьи все чаще выбирают дополнительные занятия под конкретные задачи ребенка. Помимо индивидуальных уроков, растет интерес к обучению в небольших группах: аудитория этого направления прибавляет в среднем 50% от квартала к кварталу.

Во время учебного года 60% школьников держат учебные материалы сразу в нескольких местах: на телефоне, в облачном хранилище или в почте. Еще 35% сохраняют файлы только на компьютере либо смартфоне.

Родители воспринимают дополнительное онлайн-обучение как один из способов развития ребенка. Почти половина опрошенных, 45%, считают, что школьник может заниматься в сети один-два часа в день без ущерба для здоровья. Еще четверть респондентов допускают занятия дольше двух часов. Чем старше становится ребенок, тем больше времени он проводит в цифровой образовательной среде. По данным Учи.ру, каждая вторая семья с учениками 9–11 классов использует такие сервисы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Опрос Дети Mail также показал, что половина участников считает технологии дополнением к работе учителя, который остается главным источником знаний. Еще четверть видит в педагоге прежде всего наставника и помощника, а не только человека, передающего информацию.

Данные Учи.ру показывают схожую картину. Учителя чаще всего используют платформу для закрепления пройденного материала — 71%, а также для проверки знаний — 63%. Среди пользователей обучающих карточек эти задачи выражены еще заметнее: 77% применяют их для лучшего усвоения темы, 52% — для отработки навыков, столько же — для контроля знаний.

Искусственному интеллекту в образовании родители чаще всего готовы поручить объяснение сложных тем и поиск сведений по школьному предмету — по 20%. Проверку домашних заданий готовы доверить 18% участников, помощь с докладами и презентациями — 16%. При этом каждый пятый пока не готов передавать искусственному интеллекту задачи, связанные с обучением ребенка.

Опрос проводился среди пользователей проекта Дети Mail в сентябре 2026 года. В нем приняли участие 2 500 россиян. Также в исследовании использованы агрегированные данные Учи.ру о поведении пользователей и востребованности образовательных форматов.