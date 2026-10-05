Новости Татарстана

Раис Татарстана поблагодарил учителей за труд и наставничество

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил учителей республики с профессиональным праздником. Об этом он написал на своей странице в соцсетях, выразив педагогам признательность за их работу и наставничество. Глава республики пожелал им здоровья и профессиональных достижений.

Поздравление Раис республики сопроводил видеороликом. Помимо этого, в публикации приведены строки из стихотворения Резеды Валиевой «Укытучыма». В них описана ситуация, когда в непростые минуты наставник мысленно поддерживает своего подопечного и убеждает его не сдаваться.

По мнению Минниханова, эти строки точно передают ту роль, которую педагог играет в жизни каждого человека. Учитель остается наставником и другом на долгие годы, подчеркнул Раис Татарстана.

Свой профессиональный праздник учителя отмечают 5 октября. Поздравления в этот день принимают все, кто связал свою жизнь с педагогикой.

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