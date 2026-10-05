Госсовет Татарстана начал работу над бюджетом на 2027–2029 годы

Проект республиканского бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов поступил в Государственный Совет Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РТ. Документ в ближайшее время передадут на изучение профильным комитетам, и парламент запускает обсуждение главного финансового закона республики на три года вперед.

7 октября законопроект рассмотрят вместе с муниципалитетами, а на 8 октября назначены парламентские слушания. Дальше документ пройдет через заседания комитетов по ключевым направлениям, после чего комитет по бюджету, налогам и финансам подготовит сводное заключение. Лишь после этого проект будет готов к рассмотрению в первом чтении.

Председатель Госсовета Фарид Абдулганиев рассказал, как продвигается работа над документом, который внес Раис Татарстана Рустам Минниханов. По словам спикера, депутаты сейчас детально изучают проект. Оценка Абдулганиева: документ сбалансирован, а это важно для сохранения экономической стабильности, снижения инфляции и роста реальных доходов населения.

Социальная направленность в проекте сохранена, средства заложены под реализацию конкретных программ. Финансирования, предусмотренного в документе, должно хватить на выполнение социальных гарантий и намеченных республиканских программ.

Ознакомиться с законопроектом можно будет на официальном сайте Государственного Совета — его разместят в открытом доступе. Одновременно в парламент внесли проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования; после регистрации документа он тоже появится на сайте Госсовета.