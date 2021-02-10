В Казани инспекторы ГИБДД в Приволжском районе устроили погоню за пьяным водителем. Видео погони опубликовали в аккаунте Госавтоинспекции города.

«В ГИБДД поступил звонок о неадекватном водителе, который странно себя ведет на дороге. Инспекторы нашли его и потребовали остановиться, но он проигнорировал. Началась погоня, инспекторам пришлось его зажимать», - говорится в сообщении.

За рулем был 25-летний молодой человек в состоянии опьянения.

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