В Удмуртии с 12 февраля отменят обязательный масочный режим: об этом в соцсетях заявил губернатор региона Александр Бречалов. Сообщается, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить лишь рекомендательный характер.

Уже с сегодняшнего дня в Удмуртии будут сняты ограничения по режиму работы кафе, кинотеатров и других культурно-досуговых учреждений. Также будет разрешено посещение спортивных мероприятий, за исключением лиц старше 65 лет и при условии наполнения залов зрителями наполовину.

Напомним, что недавно в Роспотребнадзоре рассказали, когда в Татарстане отменят масочный режим и снимут ограничения.