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Иллюстративное фото ProKazan

В соседнем с Татарстаном регионе отменили масочный режим

10.02.2021, 09:40 440 1 prokazan.ru

В Удмуртии с 12 февраля отменят обязательный масочный режим: об этом в соцсетях заявил губернатор региона Александр Бречалов. Сообщается, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить лишь рекомендательный характер. 

Уже с сегодняшнего дня в Удмуртии будут сняты ограничения по режиму работы кафе, кинотеатров и других культурно-досуговых учреждений. Также будет разрешено посещение спортивных мероприятий, за исключением лиц старше 65 лет и при условии наполнения залов зрителями наполовину. 

Напомним, что недавно в Роспотребнадзоре рассказали, когда в Татарстане отменят масочный режим и снимут ограничения. 

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комментарии

Горожанин
0
10 февраля 2021
10:05
Хто без маски , тот хохол.

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