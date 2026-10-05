Androidworld предупредил о вреде разрядки смартфона ниже 20%

Нидерландское издание Androidworld предупреждает: если регулярно разряжать смартфон ниже 20 процентов, аккумулятор изнашивается быстрее. Этот уровень авторы публикации называют предельно низким и советуют подключать устройство к питанию раньше.

Причина в литий-ионных батареях, которые стоят в современных смартфонах: после каждого цикла зарядки их емкость постепенно снижается. Особенно сильная нагрузка возникает при долгой работе на минимальном или максимальном заряде.

Верхний порог зарядки тоже можно ограничить. На многих смартфонах Android и iOS в настройках аккумулятора доступна установка предела в 80, 85, 90 или 95 процентов. Чем ниже этот предел, тем меньше нагрузка на батарею.

На срок службы влияет и температура: Androidworld не советует оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами, заряжать его под подушкой или запускать тяжелые игры во время зарядки. В начале октября журналисты издания MakeUseOf перечислили способы ускорить зарядку — среди них режим полета, снижение яркости и выключение устройства.