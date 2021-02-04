За год Следственный комитет Татарстана направил в суд девять уголовных дел в отношении 21 участника организованных преступных группировок. Об этом стало известно сегодня на итоговой коллегии ведомства.

Сообщается, что всего они совершили 28 преступлений. Кроме того, следователи РТ поднимают уголовные дела о преступлениях, совершенных много лет назад и расследуют их, устанавливая преступников.

"В прошлом году удалось раскрыть более полутора сотен таких преступлений; установлены лица, совершившие свыше 60 тяжких и особо тяжких преступлений", - сказал Рустам Минниханов в ходе коллегии.

Напомним, что в минувшем году в Казани судили одного из участников ОПГ "Седьмовские" Алексея Назарова. Его обвиняли в участии в расстреле машины с подростками в 2011 году. Однако родственники Назарова рассказали корреспонденту ProKazan.ru подробности задержания мужчины и расследования дела, и там все было не так очевидно. В итоге Назарову дали 15 лет колонии строгого режима.

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