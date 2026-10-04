Новости Татарстана

Квартиры для детей-сирот в Татарстане обойдутся почти в 300 млн рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане на покупку квартир для детей-сирот...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане объявлен тендер на приобретение квартир для детей-сирот. На эти цели направят почти 300 млн рублей, следует из документации, размещённой на сайте госзакупок. Площадь каждой квартиры составит от 24 до 36 квадратных метров.

К жилью предъявляют целый список требований. Помещение не должно находиться в залоге или под арестом. В квартире обязательны отдельная кухня с раковиной и санузел с сантехникой, должны быть установлены окна и двери, а отделка — чистовая.

Этаж и подъезд значения не имеют, однако есть ограничения. Квартиру не купят в цокольном или полуподвальном этаже, в ветхом и аварийном фонде, в домах под снос, а также в постройках, возведённых без проекта.

Ранее сообщалось, что переплата по ипотеке в Казани достигает почти трёх цен жилья.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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