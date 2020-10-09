В Казани участника ОПГ «Седьмовские» приговорили к 15 годам лишения свободы

Суд Казани вынес приговор участнику ОПГ «Седьмовские» Алексею Назарову. Он обвинялся в убийстве подростка, покушении на убийство в составе организованной группы и умышленном повреждения имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В 2011 году в июне ночью участники ОПГ «Седьмовские» решили устроить засаду своим оппонентам «Первомайским» на проспекте Победы. Во двор въехала машина, которую и приняли за «врага», ее расстреляли. Как оказалось позже в машине были подростки, которые не относились к ОПГ. Один из них погиб, второй получил серьезные ранения.

По подозрению в совершении преступления был задержан Алексей Назаров один из ОПГ «Седьмовские». При этом он уверял суд, что не причастен к убийству подростка.

Однако суд вынес приговор совсем не в его пользу. Алексею Назарову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

«Также осужденный обязан выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда – 1,4 млн рублей», - сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее гособвинитель просил для подсудимого Назарова 17 лет лишения свободы. Супруга Алексея была не согласна с решением.