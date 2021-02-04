В Казани правоохранители предотвратили массовую драку, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативникам отдела по борьбе с организованной преступностью стало известно о конфликте, который может перерасти в побоище. Правоохранители прибыли на место, где должны были встретиться враждующие группы лиц, там с помощью бойцов спецподразделения ведомства задержали 42 человека. В машине у одного из них лежали 30 прутов металлической арматуры, у другого нашли переделанный из сигнального в боевой револьвер.

"По факту обнаружения оружия возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее на итоговой коллегии прокуратуры Татарстана прокурор РТ Илдус Нафиков заявил, что в республике организованная преступность уходит на периферию, встречая отпор в Казани.

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