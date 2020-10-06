«Я этого не совершал»: в Казани завершают рассмотрение дела о расстреле ОПГ машины с подростками

В прошлую пятницу в Верховном суде Татарстана прозвучал очередной приговор. Присяжные заседатели, привлеченные к слушаниям прений сторон обвинения и защиты, которые длятся уже почти 3 месяца, вынесли вердикт "виновен".

Именно так Алексея Назарова, которого якобы 9 лет после совершения преступления попросту не могли найти, признали виновным в организованном нападении ОПГ "Седьмовские" на группу подростков в 2011 году и гибели одного из мальчиков. Голоса присяжных при этом разделились 5 на 3, а самого Алексея признали заслуживающим снисхождения.

Такое неоднозначное решение - следствие огромного количества противоречий в деле: случайно или нет подсудимый оказался в ту ночь на месте преступления, как он был связан с группировкой, почему факт стрельбы из его ружья подтвердили только сейчас, а экспертиза 9-летней давности была при этом признана ошибочной, какое отношение к этому имеет отдел полиции "Дальний", который известен в Татарстане пытками и в котором опрашивали большинство свидетелей, и, наконец, за что адвокатам угрожали в отстранении от дела и почему препятствовали появлению семьи Алексея на судебных слушаниях.

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с участниками судебного процесса, чтобы расспросить подробнее обо всех противоречиях и о том, какой срок они могут повлечь за собой для подсудимого.

Ночь 2011 года: история конфликта

По версии Прокуратуры РТ, в начале июня 2011 года у казанской группировки "Седьмовские", в которую входил подсудимый Алексей Назаров, возник конфликт с противоборствующей группировкой "Первомайские". Ночью с 3-его на 4-ое июня 2011 года более 50 "седьмовских", вооруженных охотничьими ружьями, травматическими пистолетами, бутылками с зажигательной смесью и металлической арматурой, подъехали к дому № 68 на улице Проспект Победы в Казани, чтобы выяснить отношения. Однако под обстрел попали подростки на "Ладе Приоре". При этом прокуратура утверждает: к конфликту группировок они никакого отношения не имели. Въехав во двор случайно, они поймали 14 пуль. Большинство из них задело лишь железо, но несколько - попали в живое. В итоге 17-летний юноша скончался от ранений на месте, еще один 16-летний подросток получил огнестрельные ранения головы.

Седьмовские, Казань. Алексей крайний слева

В 2013 году прошла первая волна судов: 31-летний Александр Максимов получил 12,6 лет колонии строгого режима, 34-летний Айрат Насыбуллин приговорен к 16 годам лишения свободы, а 28-летний Артем Толкушкин - к 12 годам. Кроме того, в розыске официально находились Мурад Пулатаев и нынешний подсудимый Алексей Назаров. И если первого полиция все еще ищет, то Алексея задержали в октябре прошлого года. Вот только сам Алексей не знал, что столько лет находился под прицелом полиции, ведь ни домой, ни к соседям или родственникам сотрудники ни разу не приходили, а сам он, не скрываясь, продолжал жить по прежним адресам.

"Что дали, то и рассматривайте": как затягивалось следствие и откуда такие странные экспертизы?

Уже в ходе расследования, длившегося с момента прилюдного задержания Назарова недалеко от дома в селе Аркатово, адвокаты начали сталкиваться с препятствиями. Долгое время они не могли добиться проведения дополнительных экспертиз, например, прохождения полиграфа, следствие при этом постоянно затягивалось судами о недопущении защиты к определенным материалам дела и ограничении их в сроках рассмотрения. То и дело терялись важные документы и даже суда присяжных, на котором настаивали адвокаты и подсудимый, удалось добиться не сразу.

"У нас большой опыт, но с таким подходом мы никогда не сталкивались", - говорили они еще во время следствия, однако надеялись на справедливый суд.

Супруга Алексея Анна Назарова рассказывает, что адвокатам так и не предоставили возможность ознакомиться полностью с материалами уголовного дела. Более того, за попытку этого добиться они чуть не лишились адвокатского статуса.

Подсудимый Алексей Назаров со своей супругой Анной

У нас все материалы дела выдернуты произвольно из дел тех, кого уже осудили, - делится Анна. - И выдернуты так, как удобно стороне обвинения. Даже экспертиза, грубо говоря, даже протокол судебного заседания по их делу и то пополам. Адвокаты же хотели ознакомиться полностью с уголовными делами. Так им прокурор уголовной ответственностью пригрозил, что они заявление написали. Якобы они вмешиваются в деятельность судьи и их можно лишить за это адвокатского статуса. Что дали, то и рассматривайте, так сказать. А ведь в той части все экспертизы, все откатные материалы из-за пыток свидетелей в "Дальнем". Вот такое неравнозначное дело и выходит.

Кроме того, в процессе судебных слушаний произошла замена двух присяжных. Их голоса, по мнению Анны, были бы решающими, ведь те склонялись на сторону признания Алексея невиновным. Даже ее саму много раз пытались отстранить от слушания дела, хотя оснований не пускать близкого родственника не имелось.

"Мы даже не знали, что будет решение присяжных. Не сообщали время. А на той неделе специально не пустили даже в зал... Сказали, это указание нашего Президента. Что он собирал совещание и в связи с коронавирусом заходить нельзя. При этом почему-то показывали старый указ от 12 мая. Я возмутилась, а мне просто сказали, намекнув: "Ну вы же знаете, что вас не пустят". При этом журналистку можно, семью нельзя", - возмущается супруга.

Больше всего вопросов вызвала перепроведенная в марте 2020 года экспертиза ружья.

"Все перевернули. Будто я и ружье не отдавала, и машину он бросил. Не слушайте, говорит судья и все. И обыски, и ружье. Переделали экспертизу в 2020 году, и вдруг два пыжа оказались под ружье мужа! Все-таки есть патроны! Прокурор прямо настаивал, что будто бы он стоял там ночью, перезаряжал, а патроны ловил в руки, так как гильз не найдено. И это все за 5 секунд, в темноте. Ну что за чушь? А эксперт говорит: "Возможно я ошибся. Книжек не хватило, литература скудная была", - негодует проведенным расследованием супруга Алексея Назарова.

Алексей Назаров в зале суда

Она уверена, все это не случайно, однако кто за этим стоит - не может даже предположить.

"Я уже не надеюсь на честность суда. Боюсь представить, какой срок предложат", - делится она.

Количество тюремных лет, вероятно, будет двузначным

Окончательный приговор будет вынесен в ближайшее время. Заключение присяжных о том, что Назаров заслуживает снисхождения, уже не позволит назначить пожизненное заключение, однако в том, что количество назначенных тюремных лет будет двузначным - можно почти не сомневаться. Защита с таким решением не согласна. Адвокаты собираются обжаловать решение суда и добиваться пересмотра дела. На этот раз - в Конституционном суде Российской Федерации.

"Сейчас я понимаю, что оказался свидетелем преступления, - отзывается на процессе сам подсудимый. - Я понимаю и горе потерпевших. Но я этого не совершал. Даже в мыслях никогда не было, чтобы использовать ружье против человека [...]. Мою невиновность подтверждают слова свидетелей и экспертизы. Очень прошу вас, чтобы вы приняли справедливое решение", - сказал на суде Назаров.

Завтра в Верховном суде Алексею Назарову будет предоставлена возможность сказать последнее слово.