Технологии

Минцифры предложило учитывать M2M-гаджеты в ЕСИА

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Минцифры опубликовало законопроект «Антифрод 3.0», по которому сведения о гаджетах межмашинного взаимодействия (M2M) начнут вносить в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Ведомство рассчитывает, что учёт такого оборудования помешает использовать телефонные номера, выделенные умным счётчикам и другим системам, в мошеннических обзвонах.

В ЕСИА планируется заносить номера встроенных SIM-карт, адреса владельцев или места установки устройств и прочие данные, по которым можно идентифицировать пользователей и оборудование. Если вместо обычной SIM-карты установлена eSIM, потребуется указать уникальный идентификационный номер IMEI. Операторы, к сетям которых подключены эти гаджеты, должны будут проверять достоверность сведений о них, а состав данных, порядок их внесения и особенности оказания услуг связи для таких устройств определит правительство.

Регулирование затронет терминалы оплаты, счётчики и другое оборудование, подключаемое к мобильным сетям и используемое юрлицами и ИП, сообщили «Известиям» в Минцифры; для владельцев предусмотрят переходный период. Экс-министр цифрового развития Вологодской области Ахметжан Махмутов рассказал «Известиям», что мошенники уже применяют серые SIM-карты и M2M-модули для массовых обзвонов, рассылок и создания фиктивных учётных записей. По его словам, инициатива направлена именно на инфраструктуру, которую используют в таких схемах.

Представитель Т2 Дарья Колесникова напомнила: по действующим правилам M2M-SIM-карту может регистрировать только юридическое лицо, поэтому производители и дистрибьюторы часто оформляют номера на себя, не зная, где именно окажется конкретный датчик или камера. Эксперт НТИ по информационной безопасности Андрей Приемыхов считает, что одна запись в ЕСИА не остановит мошеннический звонок и не защитит сам гаджет от взлома. Партнёр ComNews Research Леонид Коник привёл в пример взлом IT-систем казино в США в апреле 2018 года, куда злоумышленники проникли через умный аквариум.

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