Новости Татарстана

До -3 ночью: Татарстан ждет гололедица и мокрый снег

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупрежда...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Ночью в отдельных районах Татарстана столбики термометров опустятся до -3 градусов, а на дорогах появится гололедица. Такой прогноз на понедельник, 5 октября, подготовили синоптики Гидрометцентра республики.

Небо в течение дня будет преимущественно облачным, лишь временами выглянет солнце. Ночью местами пройдут слабые осадки — мокрый снег и дождь, а днем существенных дождей не ожидается.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 6–11 метров в секунду. В отдельных районах порывы могут усилиться до 16 метров в секунду.

Ночная температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, дневная — от +6 до +11. Наиболее опасными окажутся ночные и утренние часы: на отдельных участках дорог образуется наледь.

Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра Татарстана.

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